அதிகம் படித்த சினிமா நடிகைகள்! சாய் பல்லவி to தாப்சி..முழு லிஸ்ட்..

Highly Educated Indian Actress List : இந்திய நடிகைகளாக இருக்கும் பலர், நன்கு படித்தவர்களாக இருக்கின்றனர். அதில் பலர் ஹீரோயின்கள். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Highly Educated Indian Actress List : வழக்கமாக சினிமாவில் இருக்கும் பலர், படிப்பில் பெரிதாக கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள். ஆனால், இதில் ஒரு சிலர் மட்டும் விதிவிலக்காக இருப்பர். இவர்கள், நன்கு படித்து சில டிகிரிக்களை பெற்ற பின்பு, திரையுலகில் நுழைந்திருப்பர். அந்த நடிகைகள் யார் யார் தெரியுமா?
பிரபல நடிகை சாய் பல்லவி, ஊட்டியில் இருக்கும் ஒரு மலைக்கிராம பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர். இவரை அனைவரும் பிரேமம் படம் மூலம் கண்டுகொண்டனர். இப்போது இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாள மொழிகளை தாண்டி இந்தியிலும் நடித்து வருகிறார். இவர், ஜார்ஜியா பல்கலைக்கழகத்தில் MBBS மருத்துவப்படிப்பை முடித்துள்ளார்.
இந்தி நடிகையான திஷா பதானி, லக்னோவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் கணிணி பொறியியல் படித்திருக்கிறார். இவர், தமிழில் சூர்யாவுடன் கங்குவா படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்தியிலும் முக்கிய நடிகையாக இருக்கிறார்.
பாலிவுட்டின் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், வித்யா பாலன். இவர், தமிழில் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்போது இந்தியில் முன்னணி நடிகையாவார். இவர், பாம்பே பல்கலைக்கழகத்தில் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சோசியாலஜி படித்திருக்கிறார்.
இந்தி நடிகையான கிருத்தி சனோன், நொய்டாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படித்திருக்கிறார்.
இந்தி நடிகையாகவும், ஐபிஎல்-ல் பஞ்சாப் கிங்க்ஸின் உரிமையாளராகவும் இருக்கிறார், பிரீத்தி ஜிந்தா. இவர், மாஸ்டர்ஸ் கிரிமினல் சைக்காலஜி படித்திருக்கிறார்.
பாலிவுட்டில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், தாப்சி பன்னு. இவர், புது டெல்லியில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி பொறியியல் படித்திருக்கிறார்.
இந்தி நடிகையான பரினிதி சோப்ரா, ஃபைனான்ஸ், பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட படிப்புகளில் மான்சஸ்டர் பிசினஸ் கல்லூரியில் படித்திருக்கிறார்.