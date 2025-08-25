படத்தில் இடம்பெறாத ஹிட் பாடல்கள்! இத்தனை பாடல்கள் இருக்கா?

Hit Songs Not Appear In The Movie: திரைப்படங்களில் சில பாடல்கள் வெளியிடப்பட்டும், திரையில் இடம் பெறாமல் போகும். இவை ரசிகர்களை ஆச்சறிய ஏமாற்றத்தில் விட்டு, ஆனாலும் இசை ரசிகர்களின் இதயத்தில் வாழ்கிறது.
Hit Songs Not Appear In The Movie: முத்த மழை, நீ கவிதைகளா, புஜ்ஜி போன்ற பாடல்கள் திரைப்படத்தின் கதையில் சேராதபோதும், சமூக வலைதளங்களில், யூடியூபில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு பிரபலமானவை. deleted song களாகும் பாடல்களின் வரிசை தொடர்கிறது.
திரைப்படத்தில் இடம்பெறாத ஹிட் பாடல்கள்! இத்தனை பாடல்களா என்று நம்ப முடியாத நிலை.
Mutha Mazhai – Thug Life: திரைப்பட ரசிகர்கள் காத்திருக்கும் போது, “முத்த மழை” பாடல் மட்டும் ஆல்பத்தில் இருந்து ரசிகர்களை கவர்ந்தது. படத்தில் இடம் பெறவில்லை என்றாலும், இசை ரசிகர்களின் இதயத்தில் வாழ்கிறது.
Nee Kavithaigala – Maragatha Naanayam: காதல் உணர்வை மெல்லிய இசையில் பாடிய “நீ கவிதைகளா”, ரசிகர்களின் பிளேலிஸ்டில் இடம்பிடித்தது. ஆனால் திரைபடத்தில் இடம்பெறாமல் இருந்ததால் ரசிகர்களுக்கு ஒரு குறைவே தோன்றியது.
Bujji – Jagame Thandhiram: கார்த்திக் சுப்புராஜ் படத்தில் தனுஷ் ரசிகர்களை கவர்ந்த “புஜ்ஜி”, ஆனந்தம் நிறைந்த ரொமான்டிக் சிங்கிள். ஆனால் படத்தில் இடம்பெறாமல் போனதால் ரசிகர்கள் அதிருப்தியடைந்தனர்.
Paalam – Kaththi: ஏஆர் ரஹ்மானின் மென்மையான இசையில், “பாலம்” பாடல் புது பாணியில் ரசிகர்களை சென்றடைந்தது. ஆனால் படத்தில் காட்சியளிக்காததால், ரசிகர்கள் இன்னமும் அதை கேட்டு மனம் மகிழ்கின்றனர்.
Semma Mass – Massu Engira Masilamani: சூர்யா – நயன்தாரா காம்போவில் வந்த “செம்ம மாஸ்” ரசிகர்களை சூடேற்றியது. திரையரங்கில் அந்த அனுபவம் கிடைக்காதது ரசிகர்களின் ஏமாற்றமாகவே இருக்கிறது.
Oru Naalil Vaazhkai – Pudhupettai: டீ. ராஜா பாடிய “ஒரு நாளில் வாழ்க்கை” பாடல், வாழ்க்கையின் நிஜங்களை எளிய வார்த்தைகளில் சொன்னது. ஆனால் திரையில் வெளிவராமல் போனதால், ஆல்பம் ஹிட் பாடலாகவே மட்டும் நின்றது.
Angnyaade – Raja Rani: “Raja Rani” படத்தின் ஆல்பத்தில் இடம்பெற்ற ஹிட் பாடல் Angnyaade. ஆனால் இந்த பாடல் முழு திரைப்படத்தில் இடம் பெறவில்லை. பின்னர் அதிகாரப்பூர்வமாக “Deleted Song” வீடியோவாக வெளியானது. ரசிகர்கள் தொடர்ந்து பாடலை விரும்பி பகிர்ந்தனர்.