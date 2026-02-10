English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை

சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை

மார்ச் 4 ஆம் தேதி, ஹோலி பண்டிகை அன்று, சுக்கிரனும் சனியும் மீன ராசியில் இணைந்து பயணிக்க தொடங்குவார்கள். இதனால் சில ராசிகளுக்கு வலுவான வளர்ச்சி, திடீர் எழுச்சி, பண வரவு போன்ற சிறப்பு பலன்களை பெறுவார்கள்.
ஹோலி 2026 அன்று நிகழப்போக்கும் கிரக சேர்க்கை ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது என்று தெரியுமா? ஏனெனில் இந்நாளில் சுக்கிரன் மற்றும் சனி இரண்டு முக்கிய கிரகமும் மீன ராசியில் ஒன்று சேர்ந்து, அபூர்வ யோகத்தை உருவாக்குவார். இதனால் தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்து, நீண்டகால நன்மைகளை சில ராசிக்காரர்கள் பெறுவார்கள். இந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பை தரும். வேலையில் உள்ள மூத்தவர்கள் உங்கள் பணி நெறிமுறைகளைக் கவனிக்கலாம். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் பற்றிய விவாதங்கள் தொடங்கலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படக்கூடும், இருப்பினும் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், குறிப்பாக வீட்டு பொருட்களை வாங்குவதில் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.  

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் பணிக்காக பாராட்டுகளைப் பெறலாம். பாடல், நடிப்பு, வடிவமைப்பு அல்லது உள்ளடக்கம் போன்ற படைப்புத் துறைகளில் இருப்பவர்கள் பல வாய்ப்பைப் பெறலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நேர்காணல் அழைப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வீட்டில் சூழ்நிலையும் தணிந்து, பழைய மோதல்கள் குறையும்.  

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்கள் தங்கள் எதிரிகளைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை. உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். அலுவலக அரசியலில் கூட, நீங்கள் எச்சரிக்கையாகச் செயல்பட்டால், உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து நிதி உதவி அல்லது வேறு சில நன்மைகள் கிடைக்கும்.  

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் கவனம் செலுத்தும் சக்தி அதிகரிக்கக்கூடும். தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரம் உதவியாக இருக்கும். வெளிநாட்டில் படிக்க அல்லது வேலை செய்யத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு வழி திறந்திருக்கும். தொழிலில் செய்பவர்களுக்கு, பழைய திட்டங்கள் இப்போது நிறைவேறக்கூடும்.  

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும். நிதி நிலைமை மேம்படக்கூடும், மேலும் நீங்கள் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தலாம். சிலர் ஒரு துணைத் தொழிலைத் தொடங்கலாம்.  

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் குடும்பத் தொழில் அல்லது பழைய சொத்து மூலம் ஆதாயம் அடையலாம். ஹோலிக்குப் பிறகு நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த திட்டங்கள் மெதுவாக முன்னேறலாம். குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம், இது உங்கள் மனச் சுமையைக் குறைக்கும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

