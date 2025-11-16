English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிறந்த மருமகளாக இருக்க கூடிய 4 ராசிக்கார பெண்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

குறிப்பிட்ட சில ராசிகளில் பிறந்த பெண்கள் புகுந்த வீட்டிற்கு பல நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வருவார்கள் என்று ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. எந்த எந்த ராசி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளில் பிறந்த பெண்கள், புகுந்த வீட்டில் ஒரு சிறந்த மருமகளாக விளங்குவதற்கான குணாதிசயங்களை பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், நான்கு ராசிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

கடகம் (Cancer): சந்திரனால் ஆளப்படும் கடக ராசி பெண்கள், இயல்பாகவே அதிக பாசம் மற்றும் குடும்ப பற்று கொண்டவர்கள். புகுந்த வீட்டில் உள்ளவர்களின் உணர்வுகளை எளிதில் புரிந்துகொண்டு, குடும்பத்தை அரவணைத்துச் செல்வதில் வல்லவர்கள்.

ரிஷபம் (Taurus): ரிஷப ராசி பெண்கள் பொறுமை, நிலைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்றவர்கள். இவர்களின் இந்த குணங்கள், குடும்பத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு பிரச்சனைகளைக் கூட எளிதாகச் சமாளித்து, வீட்டின் அடித்தளத்தை பலப்படுத்துகிறது.

கன்னி (Virgo): கன்னி ராசி பெண்கள், தங்களது அறிவார்ந்த மற்றும் சேவை மனப்பான்மையால் புகுந்த வீட்டைக் கச்சிதமாக நிர்வகிக்கும் திறன் கொண்டவர்கள். எந்தவொரு பிரச்சனையையும் நிதானமாக அணுகி, புத்திசாலித்தனமான தீர்வுகளைக் காண்பதால், இவர்கள் அனைவரின் மதிப்பையும் எளிதில் பெறுவார்கள்.

துலாம் (Libra): அமைதியை விரும்பும் துலாம் ராசி பெண்கள், குடும்பத்தில் சமநிலையையும், இணக்கமான சூழலையும் உருவாக்குவதில் சிறந்து விளங்குவார்கள். அனைவருடனும் நல்லுறவைப் பேணுவதிலும், விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வதிலும் திறமைசாலிகள் என்பதால், மாமியார்-மருமகள் உறவில் சிக்கல்கள் வருவதில்லை.  

பொதுவான குணம்: இந்த நான்கு ராசிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள், ஒவ்வொருவரும் தங்களது தனித்துவமான குணங்களால், ஒரு புதிய குடும்பத்தில் எளிதாகப் பொருந்தி, அனைவரின் அன்பையும் பெற்று, சிறந்த மருமகளாகத் திகழ்வார்கள் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது.

