/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 24: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் இதோ

Rasipalan Today June 24: ஆனி மாதம் 10ஆ0ஆம் தேதியான இன்று (ஜூன் 24) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த தொகுப்பில் காணலாம்
மேஷம் - தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கேற்ற பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும். பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். நீண்ட நாள் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பேச்சு வன்மையால் காரிய சித்தி ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே நெருக்கமும் புரிதலும் மேம்படும்.
ரிஷபம் - தேவைக்கேற்ப வரவுகள் உண்டாகும். வெளியூர் பயணங்களால் புதுவிதமான அனுபவம் ஏற்படும். பணிகளில் சாதகமான சூழல் அமையும். போட்டிகளில் ஈடுபட்டு மனமகிழ்வீர்கள். வியாபார பணிகளில் எதிப்புகள் குறையும். நண்பர்களிடம் மனம் விட்டு பேசுவது நல்லது. உறவினர்கள் வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும்.
மிதுனம் - வருமான முன்னேற்றத்தை பற்றி சிந்திப்பீர்கள். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். மற்றவர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். சக ஊழியர்கள் இடத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும். எதிலும் சிக்கனமாக செயல்படுவீர்கள். நண்பர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் புதிய தொடர்பும் அறிமுகமும் உண்டாகும்.
கடகம் - உத்தியோக பணிகளில் எதிர்பாராத சில பொறுப்புகள் மூலம் உயர்வுகள் உண்டாகும். நெருக்கமானவர்களிடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து நடந்து செல்லவும். பயணங்களின்போது உடமைகளில் கவனம் வேண்டும். வழக்கு தொடர்பான விசயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மூலம் மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு தெளிவுகள் ஏற்படும்.
சிம்மம் - உடன் பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். சமூகப் பணிகளில் அனுசரித்து செல்லவும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகள் உதவியாக இருப்பார்கள். மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
கன்னி - பேச்சுக்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். எதிர்கால தொடர்பான சேமிப்புகள் மேம்படும். பழைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மனதில் புதுவிதமான தேடல்கள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
துலாம் - வியாபாரம் பணிகளில் புதுவிதமான யுக்திகளை கையாளுவீர்கள். செயல்பாடுகளில் அனுபவ அறிவு மேம்படும். அரசு சார்ந்த பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். மனதில் எதிர்காலம் நிமித்தமான புது விதமான சிந்தனைகள் பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இடமாற்றங்கள் சாதகமாக அமையும். உணர்ச்சிவசப்படாமல் பொறுமையாக செயல்பட வேண்டும்.
விருச்சிகம் - எண்ணிய சில பணிகளில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். மற்றவர்களை பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். குழந்தைகளை அரவணைத்து செல்வது நல்லது. பணிவான பேச்சுகள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும்.
தனுசு - அணுகு முறையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். வித்தியாசமான ஆசைகள் பிறக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். சுப காரியங்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபங்கள் மேம்படும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். நினைத்த காரியங்கள் கைகூடிவரும்.
மகரம் - வியாபாரத்தில் சில நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள். பிள்ளைகளின் மூலம் சுபச்செய்திகள் கிடைக்கும். குலதெய்வ வழிபாட்டிற்கான பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த மந்த தன்மை குறையும். கல்வி சார்ந்த செயல்களில் மாற்றம் உண்டாகும். அரசு தொடர்பாக எதிர்பார்த்திருந்த உதவிகள் சாதகமாககும். விவசாய பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும்.
கும்பம் - செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுவீர்கள். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாகும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். காது தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும்.
மீனம் - கணவன் மனைவிக்கிடையே மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் தெளிவுகள் ஏற்படும். பலவிதமான சிந்தனைகள் மூலம் செயல்பாடுகளில் தாமதம் ஏற்படும். பயனற்ற விவாதங்களையும் தவிர்க்கவும். வெளி உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் பிறக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.