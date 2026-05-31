/இன்றைய ராசிபலன் மே 31 ஞாயிறு - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

இன்றைய ராசிபலன் மே 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மே 31, 2026 க்கான இன்றைய ராசிபலன்கள் இதோ. ஒவ்வொரு ராசிக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குப் புதிய உற்சாகமும் சுறுசுறுப்பும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் இன்று சாதகமாக முடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழலும், சுபச் செய்திகளும் வந்து சேரும்.
ரிஷபம் - பொருளாதார ரீதியாக இன்று உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றமும் வரவும் இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவால் லாபம் அதிகரிக்கும். கணவன்-மனைவி இடையே புரிதல் கூடி, பாசம் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் - இன்று திட்டமிட்ட காரியங்களைச் செயலாற்றுவதில் சற்று கவனமுடன் இருப்பது நல்லது. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் மனஅமைதியைக் காக்கலாம். சக ஊழியர்களிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
கடகம் - உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகள் செய்வதற்கு உகந்த நாளாக இது அமையும். உறவினர்கள் வழியில் எதிர்பார்த்த நல்ல உதவிகள் தேடி வரும்.
சிம்மம் - இன்று தொட்ட காரியங்கள் யாவும் தடையின்றி வெற்றிகரமாக முடிவடையும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியையும் புதிய உத்வேகத்தையும் தரும். ஆரோக்கியத்தில் இருந்த வந்த தொல்லைகள் நீங்கி சுறுசுறுப்பு கூடும்.
கன்னி - இன்று பண வரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும், சுபச் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு. பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும்.
துலாம் - நெடுநாட்களாக வராமல் இருந்த பழைய பாக்கிகள் இன்று வசூலாக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் ஆன்மீகப் பயணங்கள் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். தொழில் ரீதியாக எடுக்கும் புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் - இன்று உங்களின் பேச்சுத்திறமையால் கடினமான காரியங்களையும் எளிதில் முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைவதால் தொழில் பலமடங்கு பெருகும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் மற்றும் கனவுகள் நிறைவேற வழி பிறக்கும்.
தனுசு - இன்று எதிலும் அவசரப்படாமல் பொறுமையுடன் செயல்படுவது வெற்றியைத் தரும். வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் வரலாம் என்பதால் சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. வீண் அலைச்சல்களைத் தவிர்த்து, ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் செலுத்துங்கள்.
மகரம் - தொழிலில் எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதல் லாபமும் புதிய வாய்ப்புகளும் தேடி வரும். குடும்பத்தில் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கி ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிலவும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் இன்று உங்களைத் தேடி வரும்.
கும்பம் - உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் வேலைப்பளு குறையும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளும் நற்பெயரும் கிடைக்கும் நாளாகும். வீட்டிற்குத் தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
மீனம் - இன்று உங்களின் ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகரித்து, மனதிற்கு அமைதியைத் தரும். உறவினர்களிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து சுமுகமான சூழல் ஏற்படும். கொடுத்த கடன்கள் திரும்ப வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இன்று கைகூடும்.