தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளின் எண்ணிக்கை!

Tasmac Tamilnadu: தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 4,765 டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனை மதுபானக் கடைகள் அரசாரல் நேரடியாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த 4,765 கடைகளில், வெளிநாட்டு மற்றும் உயர் ரக மதுபானங்களை பிரத்யேகமாக விற்பனை செய்வதற்காக எலைட் மதுபான கடைகள் செயல்படுகின்றன.
கடந்த காலங்களில் 5,300க்கும் மேல் இருந்த மதுக்கடைகளின் எண்ணிக்கையை படிப்படியாக குறைக்கும் அரசின் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, 2023ம் ஆண்டு சுமார் 500 டாஸ்மாக் கடைகள் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டன.
தற்போது விஜய்யின் தலைமையில் செயல்பட்டு வரும் புதிய அரசு சுமார் 717 மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டுள்ளது. அடுத்த 2 வாரங்களில் இந்த கடைகள் மூடப்படும்.
வழிபாட்டுத்தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகிலிருந்து 500 மீட்டர் வரை அமைந்துள்ள கடைகளை தமிழ்நாடு அரசு மூட உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் இந்த டாஸ்மாக் கடைகளின் மூலம் அரசுக்கு தினசரி சராசரியாக 100 கோடி ரூபாயும், வார இறுதி நாட்களில் 120 முதல் 150 கோடி ரூபாயும் வருவாய் கிடைப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.