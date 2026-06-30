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பணி ஓய்வுக்கு முன் EPF கணக்கில் உள்ள தொகையை எத்தனை முறை எடுக்கலாம்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:03 PM IST

EPFO Withdrawal Rules: EPFO விதிமுறைகளின்படி, குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே கோரிக்கைகளை (claims) முன்வைக்க முடியும். ஆனால் மருத்துவ அவசரநிலை போன்ற சூழல்களில் மாதத்திற்கு இரண்டு முதல் நான்கு முறை வரை கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

EPFO Withdrawal Rules: இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து திரும்பப் பெறக்கூடிய தொகையானது உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள இருப்பைப் பொறுத்தது. உங்கள் பணிிக்காலத்தின் போது, ​​கல்விச் செலவுகளுக்காக 10 முறையும், திருமணச் செலவுகளுக்காக ஐந்து முறையும் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

PF Contributions1/7

பிஎஃப் பங்களிப்புகள்

அலுவலக பணியில் இருக்கும்போது ஊழியர்களுக்கு மாதா மாதம் பிஎஃப் (PF) பங்களிப்புகள் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. இதனால் ஓய்வுபெறும் காலத்தில் அவர்களுக்கு கணிசமான தொகை கிடைக்கிறது.

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பிஎஃப் நிதி

இருப்பினும், எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் காரணமாக பிஎஃப் நிதியை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற வேண்டிய சூழல்கள் ஏற்படலாம். அத்தகைய சமயங்களில், ஒரு மாதத்திற்குள் பலமுறை பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க முடியுமா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுகிறது. அதற்கான விடையை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

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பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு

பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), தனிநபர்கள் தங்கள் நிதியை எளிதாக அணுகும் வகையில், பிஎஃப் பணம் திரும்பப் பெறுவதற்கான விதிமுறைகளில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது. 2026-ல் அமலுக்கு வரவுள்ள புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, மிக அவசரமான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பிஎஃப் நிதியைத் திரும்பப் பெற முடியும். பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான எண்ணிக்கையில் EPFO ​​கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தாலும், அடிக்கடி பணத்தை எடுப்பது உங்கள் எதிர்கால நிதி நிலைக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

EPFO4/7

EPFO

EPFO விதிமுறைகளின்படி, குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே கோரிக்கைகளை (claims) முன்வைக்க முடியும். ஆனால் மருத்துவ அவசரநிலை போன்ற சூழல்களில் மாதத்திற்கு இரண்டு முதல் நான்கு முறை வரை கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம். திரும்பப் பெறக்கூடிய தொகையானது உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள இருப்பைப் பொறுத்தது. உங்கள் பணிிக்காலத்தின் போது, ​​கல்விச் செலவுகளுக்காக 10 முறையும், திருமணச் செலவுகளுக்காக ஐந்து முறையும் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

EPFO Rules5/7

EPFO விதிமுறைகள்

மேலும், வேலையை மாற்றும்போது உங்கள் பிஎஃப் நிதியை இடமாற்றம் (transfer) செய்வதே சிறந்தது. முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பது உங்கள் பணிிக்காலப் பதிவைப் பாதிக்கலாம், இது உங்கள் ஓய்வூதியம் மற்றும் வரிச் சலுகைகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கூடுதலாக, ஐந்து ஆண்டுகள் பணி முடிப்பதற்கு முன்பே உங்கள் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து ரூ. 50,000-க்கு மேல் எடுத்தால், டிடிஎஸ் (TDS) பிடித்தம் செய்யப்படலாம்; இதனால் உங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதி வரியாகப் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

EPFO Services Suspended6/7

ஜூன் 30 வரை பிஎஃப் கோரிக்கைகள் நிறுத்தம்

EPFO தனது ஆன்லைன் கோரிக்கை செயலாக்க இணையதளத்தின் (portal) செயல்பாட்டை ஜூன் 30 வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கணினி அமைப்பு மாற்றம் (system migration), தரவுத்தள ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மென்பொருள் மேம்படுத்தல் போன்ற முக்கியப் பணிகளுக்காகவே இந்த இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

EPFO Rules7/7

EPFO விதிமுறைகள்

இக்காலகட்டத்தில், பிஎஃப் பணம் திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகள், கோரிக்கை சமர்ப்பித்தல், செயலாக்கம், நிதி இடமாற்றம், இ-பாஸ்புக் (e-passbook) அணுகல் மற்றும் UAN இணைப்பு உள்ளிட்ட இணையதளத்தின் அனைத்து ஆன்லைன் சேவைகளும் முழுமையாகக் கிடைக்காது.

TAGS:
EPFO
EPF Withdrawal Rules

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