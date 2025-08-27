ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல் மூலம் எவ்வளவு சம்பாதித்தார்?

Ravichandran Ashwin IPL Earnings: நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடிய ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், இன்று (ஆகஸ்ட் 27) ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்திருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவர் இதுவரை ஐபிஎல் மூலம் எவ்வளவு சம்பாதித்திருக்கிறார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
முடிவுக்கு வந்த ஐபிஎல் பயணம்: இந்தியாவின் சிறந்த ஆஃப்-ஸ்பின்னர்களில் ஒருவரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், 16 வருட புகழ்பெற்ற பயணத்திற்குப் பிறகு இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
சிஎஸ்கே மூலம் தொடங்கிய ஐபிஎல் பயணம்: 2008ல் எம்.எஸ். தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடியதன் மூலம் தனது ஐபிஎல் பயணத்தை தொடங்கினார் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்.
ஐபிஎல்லின் ஆரம்ப நாட்கள் (2008-2010): தொடக்கத்தில் ஒரு சீசனுக்கு வெறும் 12 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே சம்பளமாக பெற்றார். ஆனால் அவரது சிறப்பான பந்து வீச்சின் மூலம் சிஎஸ்கேவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக மாறி தனது மதிப்பை அதிகரித்துக்கொண்டார்.
நட்சத்திர அந்தஸ்து உயர்வு (2011-2013): 2010, 2011 சீசனில் சென்னை அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்ல அஸ்வின் முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். அவரது சம்பளம் ஒரு சீசனுக்கு ரூ.3.91 கோடியாக உயர்ந்தது. இந்த சீசன்கள் அவரை ஒரு பெரிய போட்டி வீரராக மாற்றியது.
CSK-வில் உச்ச வருவாய் (2014-2015): ஆண்டுக்கு ஆண்டு அவரது மதிப்பு அதிகரித்துக்கொண்டே சென்றது. 2014 முதல் ஒரு சீசனுக்கு ரூ.7.5 கோடி சம்பாதித்தார்.
புனேவுடன் புதிய பயணம் (2016-2017): சிஎஸ்கே அணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு, அஸ்வின் ஆண்டுதோறும் ரூ.7.5 கோடிக்கு ரைசிங் புனே சூப்பர்ஜெயன்ட் அணிக்கு மாறினார். காயம் காரணமாக 2017 சீசனில் அவர் பங்கேற்கவில்லை என்றாலும், அணியின் பந்துவீச்சு தாக்குதலை வடிவமைப்பதில் அவரது இருப்பு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது.
பஞ்சாப் அணியுடன் கேப்டன்சி (2018-2019): 2018ல் அஸ்வின் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் சேர்ந்தார். அவருக்கு கேப்டன் பதவி வழங்கப்பட்டது. அவரது மதிப்பு ரூ. 7.6 கோடியாக இருந்தது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (2020-2021): 2020ல் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் ரிஷப் பண்ட் கேப்டன்ஷியில் விளையாடிய அவர், அந்த சீசனில் டெல்லி அணி இறுதி கட்டத்தை எட்ட முக்கிய பங்காற்றினார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (2022-2024): ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 2022ல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் ரூ. 5 கோடிக்கு சேர்ந்தார். அந்த அணியின் இளம் பந்து வீச்சாளர்களை வழிநடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். அவரது அனுபவமும் மாறுபாடுகளும் அவரை ஒரு வழிகாட்டியாக மாற்றி, 2022 ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டியை எட்ட ஆர்ஆர் அணிக்கு உதவின.
சிஎஸ்கே உடன் இறுதி பயணம் (2025): 2025 ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் அஷ்வினின் இறுதி ஐபிஎல் சீசன் முழுமையாக நிறைவடைந்தது. இந்த சீசனில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ரூ. 9.75 கோடி சம்பளம் பெற்றார். தொடங்கிய இடத்திலேயே தனது ஐபிஎல் பயணத்தை முடித்துள்ளார் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்.
17 வருட ஐபிஎல் வருவாய்: ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல் மூலம் மொத்தமாக ரூ. 97.24 கோடி சம்பாதித்துள்ளார். அவரது அதிகபட்ச சம்பளம் இந்த ஆண்டு சிஎஸ்கே அணியில் அவர் வாங்கிய ரூ. 9.75 கோடியே ஆகும்.