EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pension Calculation: மாதா மாதம் இபிஎஃஒ கணக்கில் பங்களிக்கும் தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும்.
தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இடையில் அவ்வப்போது சம்பளம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றில் பல ஒப்பீடுகள் வருவதுண்டு. அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைப்பது போல தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகமும் பலருக்கு இருப்பதுண்டு.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் (EPF) கணக்கில் பங்களிக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள். ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே கழிக்கபப்ட்டு இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.
ஊழியர்கள் அளிக்கும் அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் பங்களிக்கின்றது. ஊழியர்கள் பங்களிக்கும் தொகை முழுதும் அவர்களது இபிஎஃப் கணக்கி செல்கிறது. நிறுவனம் அளிக்கும் தொகையில் 8.33% EPS கணக்கிற்கும் மீதமுள்ள தொகை இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் செல்கின்றன. இபிஎஸ் -க்கான அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000 ஆகும்.
இபிஎஃப்ஓ மூலம் ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் சேவையை முடிக்க வேண்டும். ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர்கள் தங்கள் EPS கணக்கில் உள்ள இருப்பிலிருந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். இபிஎஸ் கணக்கு ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 58 ஆண்டுகள் ஆகும். ஊழியர்கள் விரும்பினால் 50 வயதில் குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தையும் பெறலாம். ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் முடிவதற்குள் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. எனினும், அதற்கு பதிலாக, ஓய்வு பெறும்போது EPS இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட முழுத் தொகையையும் ஊழியர் எடுக்கலாம்.
EPF ஓய்வூதியம் ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது: ஓய்வூதியம் = (கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளம் × மொத்த சேவை ஆண்டுகள்) / 70. சேவை ஆண்டுகள் அதிகமாக இருந்து, இறுதியாக பெற்ற சம்பளமும் அதிகமாக இருந்தால், ஓய்வூதியம் அதிகமாக இருக்கும்.
30 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு ஒருவர் எவ்வளவு ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்? ஒரு ஊழியரின் ஓய்வூதியத் தகுதியான சம்பளம் ₹25,000 ஆக இருந்து அவருக்கு 30 ஆண்டுகள் சேவை இருந்தால், ஓய்வூதியம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்: (₹15,000 × 30) / 70 = ₹6,428 மாதத்திற்கு. அதாவது ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர் மாதந்தோறும் ₹6,428 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் விதிகளின் படி, ஒரு ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்திற்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஓய்வூதியம் ஊழியரின் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஓய்வூதியத்தைப் பெற, குடும்பம் அல்லது நாமினி ஊழியர் கடைசியாக பணிபுரிந்த நிறுவனம் மூலம் படிவம் 10D அல்லது கூட்டு க்ளெய்ம் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து EPFO அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காகவே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.