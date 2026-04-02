விஜய் வைத்திருக்கும் தங்கம், வெள்ளி நகை மதிப்பு இத்தனை கோடிகளா?

Vijay : விஜய் வசம் உள்ள தங்கம், வெள்ளி நகைகள் மதிப்பு என்ன? எவ்வளவு மதிப்பு உடையது? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
நடிகர் விஜய் (Vijay) இப்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார். தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் தலைவராக இருக்கும் அவர் எதிர்வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்.
சென்னையில் பெரம்பூர், திருச்சியில் கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் அவர், இந்த இரு தொகுதிகளிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில் தன்னுடைய சொத்து விவரங்கள், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம், இப்போது தன்னிடம் உள்ள சொகுசு கார்கள் குறித்த விவரங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, நடிகர் விஜய்யிடம் இப்போது 883 கிராம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இருக்கிறது. இதன் மதிப்பு இப்போதைய நிலையில் சுமார் ரூ.1.20 கோடி ஆகும். மனைவி சங்கீதா வசம் 391 சவரன் தங்க நகைகள், அதாவது சுமார் 3,132 கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் 134 காரட் வைரங்கள் இருக்கிறது என விஜய் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மதிப்பு சுமார் 5 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இருக்கும்.
அதேபோல், விஜய் பயன்படுத்தும் சொகுசு கார்கள் குறித்த விவரங்களையும் தன்னுடைய வேட்புமனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன்படி, அவரிடம் பிஎம்டபள்யூ உள்ளிட்ட 5 சொகுசு கார்கள் இருக்கின்றன. அவை முறையே BMW i7, Toyota Vellfire, Toyota Lexus 350, BMW 530, Maruti Swift ஆகிய கார்கள் ஆகும். இது தவிர ஒரு டிவிஎஸ் எக்சல் சூப்பர் வண்டியும் இருப்பதாக விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
விஜய் வைத்திருக்கும் கார்களின் விலையை இப்போது பார்க்கலாம். BMW i7 மதிப்பு ரூ.2.00 கோடி. Toyota Vellfire மதிப்பு ரூ.1.63 கோடி. Toyota Lexus 350 மதிப்பு ரூ.3.01 கோடி. BMW 530 மதிப்பு ரூ. 80 லட்சம். இதுதவிர Maruti Swift கார், ஒரு TVS XL Super இருசக்கர வாகனம்.
ஏற்கனவே பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்த விஜய் இன்று திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். இரு இடங்களிலும் தன்னுடைய சொத்து மதிப்பு, மேலே சொல்லப்பட்ட தங்கம் வெள்ளி இருப்பு உள்ளிட்டவைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் ஜெயலலிதா, கிருஷ்ணசாமிக்குப் பிறகு இரு தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளராக இருக்கிறார் விஜய்.
இது அரசியல் களத்தில் விமர்சனத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஏனென்றால் தோல்வி பயம் காரணமாகவே விஜய் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் என இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அவரை விமர்சித்துள்ளனர்.
இருப்பினும் இந்த விமர்சனங்களுக்கு இப்போது வரை பதில் அளிக்காத விஜய், இரு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார். தனக்கு மக்கள் செல்வாக்கு அதிகம் இருப்பதாக கூறும் அவர், இந்த தேர்தலில் மக்கள் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைப்பார்கள் எனவும் பிரச்சாரத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தன்னுடைய கடைசி படமான ஜனநாயகன் ரிலீஸ் செய்ய விடாமல் சூழ்ச்சி செய்து தடுக்கப்படுவதாகவும் விஜய் முதன்முறையாக கூறியுள்ளார். அரசியல் அழுத்தம் காரணமாகவே ஜனநாயகன் படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகவில்லை என கூறியிருக்கும் அவர், இதற்கு எல்லாம் மக்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள் என தெரிவித்து திருச்சி கிழக்கில் பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்தார்.