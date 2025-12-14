English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!

ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!

IPL Teams Purse Amount: ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு 10 அணிகளும் வைத்துள்ள தொகை எவ்வளவு என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

 

2026 ஐபிஎல் மினி ஏலம் நாளை மறுநாள் (டிசம்பர் 16) நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு அனைத்து அணிகளும் தயாராகி வருகிறது. முக்கிய வீரர்களை வாங்கி தங்களது அணியை பலப்படுத்த நினைக்கின்றனர். 

 
1 /10

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR): இந்த லிஸ்ட்டில் முதல் இடத்தில் இருப்பது கேகேஆர் அணிதான். இந்த அணி மினி ஏலத்தில் செலவு செய்ய ரூ. 64.3 கோடி வைத்துள்ளது. இவர்களுக்கு வெங்கடேஷ் ஐயரை விடுவித்ததன் மூலம் ரூ. 23 கோடி கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.   

2 /10

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK): சிஎஸ்கே அணி ரூ. 43.4 கோடியுடன் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் களமிறங்குகிறது. இந்த அணி ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடமிருந்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியது.   

3 /10

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH): ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் செலவு செய்ய எஸ்ஆர்ஹெச் அணி ரூ. 25.5 கோடி வைத்திருக்கிறது. இந்த அணியில் இரண்டு வெளிநாட்டு இடங்கள் மட்டுமே மீதமுள்ள நிலையில், SRH இந்திய மேட்ச் வின்னர்கள் மற்றும் டெத் ஓவர் நிபுணர்களை குறிவைத்து 2025 சீசனில் இருந்து மீண்டு வர முயற்சிக்கும்.   

4 /10

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): எல்எஸ்ஜி அணி ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு ரூ. 22.95 கோடியுடன் களமிறங்குகிறது. லக்னோ அணி இன்னும் ஆறு இடங்களை மட்டுமே நிரப்ப வேண்டியுள்ளது. வர்த்தகங்களின் போது முகமது ஷமி சேர்க்கப்பட்டதால், அவர்கள் ஒரு ஃபினிஷர், ஒரு பேக்கப் பேஸர் மற்றும் ஒரு நம்பகமான வெளிநாட்டு பேட்ஸ்மேனைத் தேடுவார்கள்.   

5 /10

டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC): டிசி அணி ரூ. 21.8 கோடியுடன் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் களமிறங்குகிறது. மூத்த வீரர் ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ் மற்றும் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம் ஜேக் ஃப்ரேசர்-மெக்கர்க்கை விடுவித்திருக்கிறது. மேலும், அண்ட்க அணி 8 இடத்தை நிரப்ப வேண்டி இருப்பதால், சிறந்த வீரர்களை தேடும்.   

6 /10

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB): 2025ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற ஆர்சிபி அணி அதே உத்வேகத்துடன் ஐபிஎல் 2026ல் நுழைய இருக்கிறது. மினி ஏலத்திற்கு ரூ. 16.4 கோடியுடன் களமிறங்குகிறது.   

7 /10

ராஜஸ்தான் ராயலஸ் (RR): ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ரூ. 16.05 கோடியுடன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி களமிறங்குகிறது. இந்த அணி சென்னை அணியிடம் சஞ்சு சாம்சனை கொடுத்துவிட்டு ஜடேஜாவை வாங்கியது.   

8 /10

குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT): ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ரூ. 12.9 கோடியுடன் களமிறங்குகிறது. இந்த அணி 5 இடங்களை நிரப்ப வேண்டி உள்ளதால், சிறந்த வீரரை தேடும். 

9 /10

பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS): ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் அணி 2025 ஐபிஎல் சீசனின் இறூதி போட்டி வரை வந்தது. இம்முறை அதே உத்வேகத்துடன் கோப்பையை வெல்ல ஆவலுடன் இருக்கும். இந்த ரூ. 11.5 கோடியுடன் மினி ஏலத்தில் களமிறங்குகிறது.   

10 /10

மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI): இந்த பட்டியலின் கடைசி இடத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி உள்ளது. இந்த அணி ரூ. 2.75 கோடியுடன் மினி ஏலத்தில் களமிறங்குகிறது. அணிக்கு 5 வீரர்கள் தேவையாக உள்ளனர்.   

