ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?

Gold Renting For Income: தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே வரும் நிலையில், தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரை நாம் வருமானம் பார்க்கலாம். இது எப்படி என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய மக்களின் பிரதான சேமிப்பாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. ஆனால், தங்கம் விலை என்னவோ நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் தங்கம் விலை ஜெட் வகையில் உயர்ந்தது. தற்போது ஒரு சவரன் தங்கம் ஜிஎஸ்டி, செய்கூலி, சேதாரம் சேர்த்து ரூ.1 லட்சம் வரை இருக்கும்.
இப்படியாக தங்கம் விலை உயர்ந்திருந்தாலும், அதனை வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூட குறையவில்லை. எனவே, தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது என்பது தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், அவசர தேவைகளுக்கு தங்கத்தை அடமானம் வைத்து மக்கள் பணத்தை பெற்று வருகின்றனர்.
ஆனால், தற்போது புதிய விஷயம் ஒன்று டிரண்டாகி வருகிறது. அதாவது, தங்கத்தை அடமானம் வைக்காமல், நாம் ஆண்டு வருமானத்தை பெற முடியும். அதாவது, தங்கத்தை விற்பனை செய்யாமலே ஆண்டுக்கு 6 முதல் 7 சதவீதம் வரை வருமானம் பார்க்க முடியும். இந்த வருமானத்தை ரொக்கமாகவோ, வட்டியாகவோ அல்லது தங்க நகைகளாகவோ பெறலாம்.
தங்கம் கடன் வழங்குபவரின் சொத்தாகவே உள்ளது. எனவே, வருடாந்திர வருமானத்தை பெறுவதோடு, தங்கம் விலை உயர்ந்தாலும், அந்த விலைக்கு ஏற்ப பயன்பெறலாம். முன்பு, பணக்காரர்கள் அதிக அளவு தங்கத்தை பெட்டகங்களில் சேமித்து வைப்பார்கள், ஆனால் இப்போது, அதை வாடகைக்கு விடுவதன் மூலம், அவர்கள் ஆண்டுதோறும் 6 முதல் 7 சதவீதம் சம்பாதிக்கலாம், இது விற்பனை செய்வதை விட அதிக லாபம் தரும்.
இந்தியாவில், சமீபத்திய மாதங்களில் குத்தகை விகிதங்கள் 2-3 சதவீதத்திலிருந்து 6-7 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளன. தங்கத்தின் மதிப்பு பொறுத்து, ரூ.3 லட்சம் வரை வருமானம் ஈட்டலாம். 10-20 கிராம் தங்கம் வைத்திருப்பவர்கள் கூட தங்க குத்தகை விடுவதன் மூலம் கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட முடியும். தங்கம் கடன் வழங்குபவரின் பெயரிலேயே இருப்பதால், பெரும்பாலான தளங்களில் தங்க குத்தகை பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. விற்காமல் நீண்ட காலத்திற்கு தங்கத்தை வைத்திருக்க விரும்பும் தனிநபர்களுக்கு, இது ஒரு சிறந்த முறையாகும்.
நிலையான வாடகை வருமானத்தைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில் விலை உயர்விலிருந்து பயனடையவும் இது அவர்களுக்கு உதவுகிறது. திருமணம், பண்டிகை காலத்தில் நாம் நினைத்தப்படி அன்றைய விலைக்கு ஏற்ப நகை வாங்கிக் கொள்ள முடியாது. எனவே, இதுபோன்ற நகைகளை வாடகைக்கு வாங்கி, தேவைப்படும் வரை பயன்படுத்தி பின்பு, அதனை உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
இதற்கான வட்டி மற்றும் தங்கத்திற்கான மதிப்பை நகைகளை ஒப்படைக்கும்போது செலுத்த வேண்டும். ஓராண்டுக்குள் நகையை திருப்பி தராத பட்சத்தில், அதற்கான வட்டியை உரிமையாளருக்கு செலுத்த வேண்டும். எனவே, தங்கம் இனி திருமணங்கள் அல்லது அவசரநிலைகளுக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்படவில்லை. அது இப்போது வருமானம் ஈட்டும் சொத்தாக மாறிவிட்டது. பயன்படுத்தப்படாத தங்கத்தை வாடகைக்கு விடுவதன் மூலம், தனிநபர்கள் கணிசமான ஆண்டு வருமானத்தை ஈட்ட முடியும்.