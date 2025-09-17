அன்பு கரங்கள் திட்டம் : ரூ.2000 பெற எங்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

Anbu Karangal Scheme : அன்பு கரங்கள் திட்டத்துக்கு உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்து ரூ.2000 பெறுவது எப்படி? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Anbu Karangal Scheme : யாரெல்லாம் அன்பு கரங்கள் திட்டத்துக்கு உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெற்றோரை இழந்து வாடும் குழந்தைகளுக்காக மாதம் ரூ.2000 வழங்கும் அன்பு கரங்கள் (Anbu Karangal Scheme) திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள குடும்பங்களில் தங்கள் இரண்டு பெற்றோரையும் இழந்து தங்களது உறவினர்களின் பாதுகாப்பில் குழந்தைகள் வளர்ந்து வருவதை அறிந்து, இக்குழந்தைகளை அரவணைத்து தொடர்ந்து, பாதுகாத்திடும் வகையில், அவர்களது பள்ளிப் படிப்பு வரை இடைநிற்றல் இன்றி அவர்கள் கல்வியைத் தொடருவதற்காக இந்த மகத்தான திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த குழந்தைகளுக்கு 18 வயது வரை மாதம் 2000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், பள்ளிப்படிப்பு முடித்தவுடன் கல்லூரிக் கல்வி மற்றும் உரிய திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளும் அவர்களுக்கு வழங்கிட தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும்.
இந்த திட்டத்துக்கு, பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் மற்றும் கைவிடப்பட்ட 18 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் மாதம் ரூ.2000 உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றால், இரண்டு பெற்றோரையும் இழந்து, தங்களது உறவினர்களின் பாதுகாப்பில் வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு பெற்றோர் இழந்து, மற்றொரு பெற்றோரால் பராமரிக்க இயலாத குழந்தைகளுக்கு, அவர்களின் 18 வயது வரையிலான மாதாந்திர உதவித்தொகை "அன்பு கரங்கள்" நிதி ஆதரவு திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படும்.
பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகள், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்து மற்றொரு பெற்றோர் குழந்தையை கைவிட்டுச் சென்று இருப்பின் அக்குழந்தைகள், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்து மற்றொரு பெற்றோர் மாற்றுத்திறன் தன்மை கொண்டவராக இருத்தல் ஆகியோரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்து, மற்றொரு பெற்றோர் சிறையில் இருந்தால், பெற்றோர் ஒருவர் இறந்து மற்றொரு பெற்றோர் உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களுடன் வாழ்ந்து வரும் குழந்தைகள் குழந்தைகள் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.
தகுதியுடைய குழந்தைகள் குடும்ப அடையின் நகல், குழந்தையின் ஆதார் அட்டையின் நகல், குழந்தையின் வயது சான்று நகல், குழந்தையின் வங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்தின் ஆவணங்களுடன், "அன்பு கரங்கள்" நிதி ஆதரவு திட்டத்துக்கு இப்போதே விண்ணப்பிக்கலாம்.
உங்கள் பகுதியில் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலந்து கொண்டு இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும். தெரிந்தவர்கள் தேவைப்படுபவர்களுக்கு இந்த தகவலை தெரியப்படுத்தவும்