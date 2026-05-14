புதிதாக மகளிர் உரிமை தொகைக்கு எப்படி அப்பளை செய்வது?

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 14, 2026, 07:00 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:00 PM IST

Magalir Urimai Thogai Apply: மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் எப்படி பயனடையலாம் என்பது குறித்து பலர் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர். இது தொடர்பான முறையான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

தமிழகத்தில் புதிதாக பதவியேற்ற விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய், பழைய திட்டங்கள் அனைத்தும் தொடரும் என்று அறிவித்திருந்தார்.

 

அதன் முதல் அறிவிப்பாக, திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட புதுமைப்பெண் திட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் உயர் கல்வி பயிலும் மாணவ-மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 1000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

 

நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூபாய் 2500 ஆக உயர்த்தப்படும் என்று தேர்தல் அறிக்கையில் விஜய் கூறியிருந்தார். இதனால் பலரும் இந்த அறிவிப்பிற்காக காத்து கொண்டு இருந்தனர்.

 

இந்நிலையில், இன்றைய அறிவிப்பில் மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவு வைக்கப்பட சிறிது கால தாமதம் ஏற்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே பயனடைபவர்கள் பற்றிய முழு விவரங்களை அறிந்து, திட்டத்தை சரியாக செயல்படுத்துவதற்காக இந்த தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் விளக்கினார்.

 

திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, ஒரு கோடி மகளிர் இந்த மகளிர் உரிமைத் தொகையை பெற்றனர். தேர்தலுக்கு முன்பு சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் புதிதாக சிலருக்கும் இத்தொகை வழங்கப்பட்டது. இதன் மொத்த பயனாளிகள் எண்ணிக்கை தற்போது 1.15 கோடியாக உள்ளது.

 

மாதம் ரூபாய் 2500 உதவித்தொகை எப்போது தொடங்கும் என்பது குறித்து மகளிர் அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கின்றனர். அதேநேரம், புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் முறை பற்றியும் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய், ஆய்வுக்கு பிறகு மகளிர் உரிமைத் தொகை அறிவிக்கப்படும் என்று உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த ஆய்விற்கு பிறகு, புதிதாக விண்ணப்பிக்க விரும்புவோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

