சினிமாவில் சாதிக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சித் துறையில் சாதிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பான வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் விண்ணப்பம் வழங்கப்படுகிறது.
மே 12ஆம் தேதி விண்ணப்பம் வழங்கப்பட இருக்கிறது. எனவே மாணவர்கள் இதை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசை சார்ந்தது.
தமிழ்நாடு அரசின் எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம், கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் ஒரே கல்வி நிறுவனம். திரைப்படத்துறை மற்றும் தொலைக்காட்சி துறையில் மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும், இயக்குனர்களையும் உருவாக்கி வரும் தனித்துவம் மிக்கதாக தமிழ்நாடு அரசின் எம்.ஜி.ஆர். திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம் உள்ளது.
அவள் அப்படித்தான் படத்தை இயக்கிய ருத்ரைய்யா, பிரபல நடிகர் நாசர், பிரபல நடிகர் ராம்கி, சின்னக்கவுண்டர், எஜமான் உள்ளிட்ட பல இடங்களை இயக்கிய இயக்குநர் ஆர்.வி. உதயகுமார் இங்கு பயின்றவர்கள்.
இளங்கலை காட்சிக்கலை (Bachelor of Visual Arts) எனும் நான்கு ஆண்டு கால பட்டப் படிப்புகளை பயிற்றுவித்து வரும் தமிழ்நாடு அரசு எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில், 2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டில் பட்டப்படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இளங்கலை காட்சிக்கலை (ஒளிப்பதிவு), இளங்கலை காட்சிக்கலை (எண்மிய இடைநிலை), இளங்கலை காட்சிக்கலை (ஒலிப்பதிவு), இளங்கலை காட்சிக்கலை (இயக்குதல் மற்றும் திரைக்கதை எழுதுதல்), இளங்கலை காட்சிக்கலை, (படத்தொகுப்பு), இளங்கலை காட்சிக்கலை (உயிர்ப்பூட்டல் மற்றும் காட்சிப்பயன்) உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகின்றன.
வரும் மே 12ஆம் தேதி, காலை 10 மணி முதல் www.filminstitute.tn.gov.in எனும் இணையதளத்தில், மாணவர் சேர்க்கைக்கான படிவத்தினை, கையேட்டின் (User Manual) அறிவுறுத்தலின்படி பூர்த்தி செய்து, முதற்கட்டமாக விண்ணப்ப கட்டணத்தினை செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும். இரண்டாம் கட்டமாக அனைத்து உரிய ஆவணங்களையும் ஜூன் 2ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்யலாம்.