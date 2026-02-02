Mini dairy farm Scheme : தமிழ்நாட்டில் மினி பால் பண்ணை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Mini dairy farm Scheme : பால் பண்ணை அமைக்க விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கான முக்கிய தகவல். விரிவாக இங்கே பார்க்கலாம்
Mini dairy farm Scheme : தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கும் ஆர்வத்துடன் இருப்பவர்கள், குறிப்பாக பால் பண்ணை அமைக்கலாம் என இருப்பவர்களுக்கான முக்கிய திட்டம் இது. தமிழ்நாடு அரசு பால் பண்ணை அமைக்க கடனுதவி வழங்கி வருகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்ற தொடர்ந்து, திருநெல்வேலி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் (ஆவின்) மற்றும் வங்கிகள் இணைந்து சிறு பால்பண்ணை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 8 பயனாளிகளுக்கு தலா நான்கு கறவை மாடுகளுக்கு ரூ.2.40 லட்சம் மற்றும் பராமரிப்பு செலவு ரூ.60 ஆயிரம் என ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.3 இலட்சம் வீதம் 8 பயனாளிகளுக்கு ரூ.24 லட்சம் கடனுதவிகளை 4 சதவீதம் வட்டி மானியத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வழங்கினார்.
அப்போது பேசிய அவர், சிறு பால்பண்ணை கடன் வசதி வேண்டுபவர்கள் அருகாமையிலுள்ள தொடக்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது வங்கிகளை தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தினார். எனவே, தமிழ்நாட்டில் மினி பால் பண்ணை அமைக்க விரும்புவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி, என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்
கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தில் கறவை மாடுகள் கொண்ட சிறிய பால் பண்ணை அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம். ரூ.5 லட்சம் வரை கடனுதவியும், அதில் 25% அரசு மானியம் ரூ.1,25,000/- பெறலாம்.
இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக வேண்டும் என்றால் கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களில் பயனாளியாக இருத்தல் கூடாது. தீவனப்புல் வளர்ப்பதற்கு தேவையான ஒரு ஏக்கர் பாசன நிலம் பயனளியின் பெயரில் இருத்தல் வேண்டும். கொட்டகை அமைப்பதற்கான 300 சதுர அடி இடம் இருக்க வேண்டும்.
சிட்டா அடங்கல் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பயனாளி மத்திய, மாநில அரசு மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏதேனும் நிறுவனங்களில் பணியில் இருக்க கூடாது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பிரதிநிதிகளாக இருக்க கூடாது. பயானளிகளின் உறவினர்கள் அதாவது கணவன் மனைவி, தந்தை, தாய், மாமனார், மாமியார், மகன், மகள், மருமகன், மருமகள் இவர்களும் அரசுப் பணியிலோ, கூட்டுறவு நிறுவனங்களிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலோ பிரதிநிதிகளாக இருக்க கூடாது.
பயனாளி கிராம ஊராட்சியில் நிரந்தரமாக குடியிருப்பவராக இருத்தல் வேண்டும். இதற்கான ஆவணங்களை சமர்பிக்க வேண்டும்.
பயனாளிகள் வங்கிக் கடன் மூலம் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த விரும்பினால், அருகில் உள்ள வங்கி மேலாளரை அணுகி கடன் வழங்க ஒப்புதல் கடிதத்தினை (Provisional Loan Sanction Letter) பெற்று விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அருகிலுள்ள கால்நடை உதவி மருத்துவரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பத்துடன், 2 பாஸ்போட் சைஸ் புகைப்படம், ஆதார் நகல், தொலைபேசி எண் இணைக்கப்பட வேண்டும். சிறிய பால்பண்ணை அமைக்க விண்ணப்பிக்கும் பயானாளிகளை தேர்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை தலைவராக கொண்ட தேர்வுக் குழுவே இறுதி முடிவு செய்யும்.