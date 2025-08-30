English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நிதியுதவி.. மோடி அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

பிரதான் மந்திரி மாத்ரி வந்தனா திட்டத்தின் கீழ், மோடி அரசு கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு சில நிபந்தனைகளுடன் 11 ஆயிரம் ரூபாய் வரை உதவி வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் நடத்தப்படுகிறது

பிரதான் மந்திரி மாத்ரி வந்தனா யோஜனா இந்திய ஒன்றிய அரசால் நடத்தப்படும் மகப்பேறு நன்மை திட்டமாகும். இத்திட்டம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது 19 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருவுற்ற மற்றும் பாலூட்டும் பெண்களுக்கு முதல் குழந்தை பிறப்பின்போது, சில விதிகளுக்குட்பட்டு பணப் பரிமாற்றம் செய்யும் திட்டமாகும்.
மத்தியில் உள்ள நரேந்திர மோடி அரசு பெண்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் பல திட்டங்களைத் தொடங்கியுள்ளது. அத்தகைய திட்டங்களில் ஒன்று பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சில நிபந்தனைகளுடன் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு மோடி அரசு 11 ஆயிரம் ரூபாய் வரை நிதி உதவி வழங்குகிறது.

திட்டம் என்ன? இந்த திட்டம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் நடத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் தாய் மற்றும் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்துவதாகும். 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தில், பெண்கள் நிதி உதவி பெறுகிறார்கள்.

எவ்வளவு உதவி வழங்கப்படும் மத்திய அரசு ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு முதல் குழந்தைக்கு ரூ.5,000 வழங்குகிறது. இந்தத் தொகை மூன்று தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது பெண் குழந்தைக்கு ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது.

பதிவு செய்வது எப்படி பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா திட்டத்தில் சேருவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கான இணைப்பு https://pmmvy.wcd.gov.in/. 

தகுதியுள்ள பெண்கள் https://web.umang.gov.in/ என்ற உமாங் தளத்தின் மூலம் நேரடியாகவும் பதிவு செய்யலாம். இந்த தளம் பிற அரசு திட்டங்களுடன் பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா சேவையையும் அணுக அனுமதிக்கிறது. விண்ணப்பத்திற்கு தேவையான ஆவணங்களில் தாய் மற்றும் குழந்தை பாதுகாப்பு (MCP) கார்டு மற்றும் தகுதிச் சான்று (எ.கா., BPL அட்டை) ஆகியவை அடங்கும்.

