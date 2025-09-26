English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Pudhumai Penn Scheme : கல்லூரி படிக்கும் மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் புதுமைப் பெண் திட்டத்துக்கு புதிதாக எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

 

Pudhumai Penn Scheme : கல்லூரி படிக்கும் மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசின் புதுமைப் பெண் திட்டத்துக்கு புதிதாக எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
கல்லூரி படிக்கும் மாணவிகளுக்கு புதுமைப் பெண் (Pudhumai Penn Scheme) திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குகிறது. மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டம் 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தபடுகிறது.  

இப்போது தமிழ்புதல்வன் மற்றும் புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் புதிதாக 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் இந்த ஆண்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கும் மாதம் இனி ரூ.1000 கிடைக்கும்.  

ஆனால், புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் எப்படி சேருவது? அதற்கான தகுதிகள் என்ன? என்ற கேள்வி பொதுவெளியில் இருக்கிறது. எனவே, புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் சேருவதற்கான விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

மாணவிகள் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பயில்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.  

தனியார் பள்ளியில் Right to Eduction-ன் கீழ் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற பின் 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளியில் படித்த மாணவியர் இத்திட்டத்தில் பயன்பெறலாம்.   

இளநிலை கல்வி பெறும் அனைத்து மாணவியரும், அதாவது, இளநிலை முதலாம் ஆண்டு சேரும் மாணவியர்களுக்கு, தொழிற்கல்வி/மருத்துவக் கல்வி 2ஆம் ஆண்டு முதல் 5ஆம் ஆண்டு வரை பயிலும் மாணவிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

இத்திட்டத்திற்காக புதியதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இணையதளம் http://penkalvi.tn.gov.in வழியாக மாணவிகள் விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம். இத்திட்டத்தில் பயன்பெறுவது குறித்து விவரங்களுக்கு கட்டணமில்லா தொலைப்பேசி எண் -14417 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.  

மாணவிகள் தனிப்பட்ட முறையில் விண்ணப்பிக்க கூடாது, விண்ணப்பிக்கவும் முடியாது. தாங்கள் படிக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் வழியாகவே விண்ணப்பிக்க முடியும். பிற உதவித் தொகை பெற்றாலும், புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1000 பெற தகுதியுடையவர்களே.  

குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக மேற்படிப்பு படிக்க முடியாத மாணவிகளுக்கு பொருளாதார ரீதியாக உதவுதல், பெண் குழந்தைகளின் விருப்பப்படி உயர்கல்வியை தொடர ஊக்குவித்தல் ஆகியவை இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.  

