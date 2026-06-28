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பெண்களுக்கு மாதம் 1200 பென்சன்! இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவிரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:26 PM IST

Tamil Nadu Government Pension Scheme : பெண்களுக்கு மாதம் 1200 ஓய்வூதிய பென்சன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

 

பெண்களுக்கு மாத பென்சன் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதிய திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

 

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பெண்களின் நலனுக்காக, அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எந்தவித சங்கடமும் இன்றி வாழ்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுத்துள்ள திட்டங்கள் ஏராளம் ஆகும். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட மற்றொரு சிறப்பான திட்டம் தான் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் ஆகும்.

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தமிழ்நாடு அரசு சமூகநலன் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரம் அளித்தல் துறை சார்பில் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் இதுவாகும். இந்தத் திட்டம், விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற முதியோர்களுக்கான பிற ஓய்வூதியத் திட்டங்களுடன் சேர்த்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 

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2023 ஆம் ஆண்டு வரை மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியத்தை அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 1200 ரூபாயாக உயர்த்தினார். அதன்படி, இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக உள்ள பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும்.

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பொங்கல் மற்றும் தீபாவளி காலங்களில் ஒரு இலவச சேலை மற்றும் 2 முதல் 4 கிலோ அரிசி வழங்கப்படும். உடல்நலம் குன்றி சத்தான உணவு இல்லாமல் தவிக்கும் பெண்களுக்கு 4 கிலோ அரிசியும், சத்தான உணவு உட்கொள்ளும் பெண்களுக்கு 2 கிலோ அரிசியும் வழங்கப்படுகிறது.

 

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தேவையான தகுதிகள் ; விண்ணப்பதாரர் ஆதரவற்றவராக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் 50 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். திருமணமாகாதவராக இருக்க வேண்டும். வறுமைக் கோட்டிற்குள் கீழே உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். ஒரு லட்சத்தை மீறிய சொத்து வைத்திருக்கக் கூடாது.

 

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தேவையான ஆவணங்கள் ; ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, வங்கிக் கணக்கு புத்தகம், குடும்ப அட்டை, வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் இருப்பதற்கான பிபிஎல் (BPL) எண் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும்.

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எவ்வாறு விண்ணப்பிக்கலாம்? ; இத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் அந்தந்தப் பகுதியின் வருவாய்த் துறை அலுவலகங்கள், அதாவது தாலுகா அலுவலகங்கள் அல்லது மாவட்ட சமூக நல அலுவலகங்களை அணுகலாம். ஊரில் உள்ள இ-சேவை மையம் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்க இயலும்.

TAGS:
Tamil Nadu Government Scheme
Women Pension Scheme
Rs 1200 Pension

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