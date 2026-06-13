/மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Magalir Urimai thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Magalir Urimai thogai : தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க பொதுமக்களுக்கு இருக்கும் வாய்ப்பு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai thogai) திட்டத்தில் ஜூன் மாத தவணைத் தொகை 1.31 கோடி பெண்களுக்கும் வழக்கம்போல் படிப்படியாக வரவு வைக்கப்படும் நிலையில் புதிதாக இத்திட்டத்தில் சேர இன்னும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்.
எப்படியாவது இத்திட்டத்தில் சேர வேண்டும்? என காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட். மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது.
பொதுவாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றால் அரசு அறிவிக்கும் போது மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். மற்ற நேரங்களில் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.
ஆனால், விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் மக்கள், அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மிகவும் வறிய நிலையில் இருந்து போராடுபவர்கள் எல்லாம் மகளிஃ உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அந்த வாய்ப்பு என்னவென்றால் வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் பொதுமக்களுக்கான குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மனு கொடுக்கலாம்.
மாவட்ட ஆட்சியரிடமே நேரடியாக மனு கொடுக்கலாம். அப்போது, மனுதாரரின் குடும்ப சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு ஆட்சியர் மனுதாரரை இத்திட்டத்தில் சேர்க்க அதிகாரிகளுக்கு பரிந்துரை செய்யலாம்.
ஆட்சியரே நேரடியாக பரிந்துரைக்கும்போது மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் உடனடியாக சேர்க்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால், எல்லோருக்கும் இந்த பரிந்துரை கிடைக்குமா? என்றால் அதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு.
ஏனென்றால் குடும்ப சூழ்நிலை உள்ளிட்ட காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு சிறப்பு அனுமதியாக மட்டுமே ஆட்சியர் இந்த முடிவை எடுக்க நேரிடும் என்பதால் மனு கொடுக்கும் எல்லோரும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்களா? என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது.
இருப்பினும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வாரந்தோறும் ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு பெண்கள் மனு அளித்து வருகின்றனர்.
இந்த மனுக்களை அதிகாரிகளும் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர். எனவே, இப்படியும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேருவதற்கு மனு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால், பொதுமக்கள் இந்த வாய்பையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.