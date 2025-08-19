4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Thirumana Nidhi Udhavi Thittam Benefits: தமிழக அரசு சார்பில் பொருளாதரத்தில் பின்தங்கிய ஏழை மக்களுக்கு இலவச திருமண நிதி உதவி திட்டம் குறித்து முக்கிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதன் முழு விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
Tamil Nadu Government Marriage Scheme: இலவச திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் அதற்கான விண்ணப்பத்தினை தருமபுரி உதவி ஆணையர் அலுவலகம், திருக்கோயில் அலுவலகங்கள் மற்றும் இத்துறை சரக ஆய்வாளர் அலுவலகங்களில் இலவசமாக மூலம் பெற்று விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.
தமிழக மக்களுக்கு தேவையான முக்கியமான மற்றும் சூப்பரான இன்பர்மேஷன் பற்றியத் தகவல்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். அதாவது தமிழக அரசு சார்பில் இலவசமாக திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டு, அதுமட்டுமில்லாமல் உங்களுக்கான நிதி உதவியும் வழங்கப்படுகிறது. எனவே இலவச திருமணத் திட்டத்தில் யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்? அதற்கு தேவையான எலிஜிபிலிட்டி என்ன? இலவச திருமண நிதி உதவி எப்படி பெறலாம்? போன்ற முழு விவரங்களையும் தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
தமிழக அரசு சார்பில் நடைபெற்ற மானிய கோரிக்கையின் போது இலவச திருமண நிதி உதவி திட்டம் குறித்து முக்கிய தகவல் வெளியிடப்பட்டது. அதாவது 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் சட்டமன்ற பேரவையின் வரவு செலவு கூட்டத்தொடரில் மானிய கோரிக்கை விவாதத்தின் போது இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டார்கள்.
"திருக்கோயில்கள் சார்பாக 4 கிராம் தங்கத் தாலி உட்பட சீர் வரிசைகள் வழங்கி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 1800 இணைகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டது. இவ்வாண்டும் 1000 இணைகளுக்கு திருக்கோயில்கள் சார்பில் 4 கிராம் தங்கத் தாலி உட்பட ரூ.70,000/- மதிப்பீல் சீர் வரிசைகள் வழங்கி திருமணம் நடத்தி வைக்கப்படும்."
இலவச திருமண நிதி உதவி திட்டம் மூலம் முன்பு ஒரு இணை இலவச திருமணத்திற்கான செலவின தொகை ரூ.60.000/- த்தினை (4 கிராம் தங்கத்தாலி உட்பட) ரூ.70,000/- ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பினை செயல்படுத்தும் பொருட்டு தருமபுரி, உதவி ஆணையர் பிரிவில் இரண்டாம் கட்டமாக 18 இணைகளுக்கு 14.09.2025 அன்று, திருக்கோயில்கள் சார்பில் திருமணம் நடத்தி வைக்கப்படவுள்ளதால், இலவச திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் அதற்கான விண்ணப்பத்தினை தருமபுரி உதவி ஆணையர் அலுவலகம், திருக்கோயில் அலுவலகங்கள் மற்றும் இத்துறை சரக ஆய்வாளர் அலுவலகங்களில் இலவசமாக மூலம் பெற்று விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு தமிழக அரசு தருமபுரி இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் படி திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் திருமண இணைகளின் ஆதார்கார்டு நகல், பிறப்பு சான்றிதழ் நகல் அல்லது பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் நகல். முதல் திருமணம் என்பதற்கான சான்று, ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,00,000/-க்கு கீழ் என்பதற்கான சான்று மற்றும் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர் என்பதற்கான ஆவணங்களுடன் திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.