Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /தஞ்சாவூர்: ரூ.3,000 வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

தஞ்சாவூர்: ரூ.3,000 வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 03, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:49 PM IST

Thanjavur District News: தமிழக அரசு ரூ.3,000 ஓய்வூதியமாக வழங்குகிறது. ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவரி தெரிவித்துள்ளார். இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

 

1/5

மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு 60 வயதை எட்டிய பின் மாதந்தோறும் ரூ.3000 உறுதியான ஓய்வூதியம் வழங்கும் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட தகுதியுள்ள அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து பயனடையலாம்.

 

2/5

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மாந்தன் (PM-SYM) என்ற ஓய்வூதியத் திட்டம் 18 முதல் 40 வயது வரை உள்ள அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான இந்திய அரசின் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத்திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் தகுதியுடைய பயனாளிகள் மாதந்தோறும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை முறையாக செலுத்தி வந்தால், இந்திய அரசும் அதே அளவு இணைப்பங்களிப்பை வழங்கும். இதன் மூலம் 60 வயதை அடைந்த பின்னர் மாதந்தோறும் ரூ.3000/- உறுதியான ஓய்வூதியம் பெறும் வசதி வழங்கப்படுகிறது.

 

3/5

சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், சுற்றுலா வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சேவை வழங்குநர்கள், விடுதி மற்றும் விருந்தோம்பல் துறை பணியாளர்கள், கைவினைக் கலைஞர்கள், தெருவோர வியாபாரிகள். கைவினைப் பொருள் உற்பத்தியாளர்கள், உணவக மற்றும் உணவுச் சேவை வழங்குநர்கள், மேலும் சுற்றுலாத்துறையுடன் தொடர்புடைய பிற சேவை வழங்குநர்கள் ஆகியோர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடையத் தகுதியுடைவர்கள்.

 

4/5

தகுதியுடைய அனைத்து தொழிலாளர்களும் தங்களது ஆதார் அட்டை, சேமிப்பு வங்கி கணக்குப்புத்தகம் மற்றும் கைப்பேசி எண்ணுடன் அருகிலுள்ள பொதுசேவை மையத்தை அணுகி இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலுள்ள சுற்றுலா சங்கங்கள், விடுதி உரிமையாளர்கள், பயண முகவர்கள், சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து பங்குதாரர்களும், இத்திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, தகுதியுடைய தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்வதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5/5

மேலும், இது தொடர்பான தகவல்களை அறிந்துகொள்ள தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் அலைபேசி எண். 9176995873 ல் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெற விருப்பப்படுபவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
TN Govt
Thanjavur News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
காதல் தோல்வி பற்றி கேள்வி..கூலாக பதில் சொன்ன அனுபமா! வாயடைத்த ரிப்போர்டர்..
2
3
4
5