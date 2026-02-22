TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!

திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலுக்கு உலகின் மிகவும் புனிதமான கோயில்களில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இறைவனை தரிசனம் செய்ய வருகிறார்கள். இந்த மிகப்பெரிய கூட்ட நெரிசல் காரணமாக, முன்கூட்டியே ஆன்லைனில் தரிசன டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது இப்போது கட்டாயமாகிவிட்டது. 2026 முதல், தரிசன செயல்முறை டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆன்லைன் நடைமுறையை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
தரிசன டிக்கெட்டுகள், சேவைகள் மற்றும் அறைகளுக்கான அனைத்து முன்பதிவுகளும் Tirumala Tirupati Devasthanams அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் செய்துக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பதிவு செய்தவுடன், உள்நுழைந்து டிக்கெட்டுகளை எளிதாக முன்பதிவு செய்யலாம்.
முதலில், நீங்கள் TTD அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு, நீங்கள் ஒரு புதிய பயனராக ஒரு கணக்கை உருவாக்க வேண்டும். பதிவு செய்வதற்கு செல்லுபடியாகும் மொபைல் எண் தேவை. மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP மூலம் சரிபார்ப்பை முடிக்க வேண்டும். பின்னர், நீங்கள் ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற அரசாங்க அடையாள விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். புகைப்படத்தைப் பதிவேற்றிய பிறகு, உங்கள் சுயவிவரம் நிறைவு பெரும்.
லாகின் செய்தி பிறகு, ஒரு டேஷ்போர்டு தோன்றும். சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் (ரூ. 300), சேவைகள், தங்குமிடம் போன்ற விருப்பங்கள் உள்ளன. நீங்கள் விரும்பும் தரிசனத்திற்கான தேதியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். கிடைக்கக்கூடிய இடம் இருந்தால், அதைத் தேர்ந்தெடுத்து பணம் செலுத்துங்கள். பணம் செலுத்திய பிறகு, டிஜிட்டல் டிக்கெட் உங்கள் கணக்கில் தோன்றும். அதைப் பதிவிறக்கி உங்கள் தொலைபேசியில் வைத்திருங்கள் அல்லது பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கவும்.
வலைத்தளத்துடன், TTD அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் செயலியும் உள்ளது. இந்த செயலி மூலமாகவும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். செயலியில் அறிவிப்புகளை இயக்கினால், புதிய தரிசன ஸ்லாட் வெளியிடப்பட்டவுடன் தகவல் கிடைக்கும். லட்டு முன்பதிவு மற்றும் உண்டியல் நன்கொடைகளையும் இந்த செயலி மூலம் பதிவு செய்யலாம்.
தரிசனத்துடன், திருமலையில் அறைகளையும் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம். ஒரே உள்நுழைவு ஐடி மூலம் ஒரு அறையை முன்பதிவு செய்யலாம். சுப்ரபாதம் மற்றும் கல்யாணோத்சவம் போன்ற சிறப்பு சேவைகளுக்கு லக்கி டிப் அமைப்பு உள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பணத்தை செலுத்த வேண்டும்.