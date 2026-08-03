Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Androidல் இருந்து Iphone-க்கு Data எப்படி மாற்றுவது? ஈசியான வழி..

Androidல் இருந்து Iphone-க்கு Data எப்படி மாற்றுவது? ஈசியான வழி..

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:54 PM IST

நம் ஊரை பொறுத்தவரை வழக்கமாக Android போன் உபயோகிப்பவர்கள்தான் அதிகமாக இருப்பார்கள். ஆனால், சமீப காலமாக பல பேர் Androidல் இருந்து iPhone-ற்கு மாறி வருகின்றனர். அவர்கள் தங்கள் தரவுகளை எப்படி இரு போன்களுக்கு இடையே மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

சமீபகாலமாக, பலரும் Android போனில் இருந்து iPhone-ற்கு மாறுகின்றனர். வழக்கமாக, ஒரு Android போனில் இருந்து இன்னொரு Android போனிற்கு புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட பல தகவல்களை பரிமாறுவது மிகவும் சுலபம். அனால், iPhone என்று வரும் போது அது மிகவும் கடினமானதாக் இருக்கும். ஆனால், இந்த முறைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால், கண்டிப்பாக அந்த சிரமங்களை தீர்க்க முடியும்.

Android vs iPhone1/5

Android vs iPhone

ஆண்ட்ராய்ட் போனில் இருந்து, iPhone டேட்டாவை மாற்ற, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியான Move to IOS செயலியை பயன்படுத்தலாம். புதிய ஐபோனை வாங்கியவுடன், அதை ஆன் செய்தால் வரும் ஸ்கிரீனில் இருந்தால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும். அப்படி இல்லை என்றால், ஐபோனை ரீசெட் செய்ய வேண்டியதாய் இருக்கும்.

 

Step 12/5

முதல் ஸ்டெப்

உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்ட் போனில், Move to IOS செயலியை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். இரண்டு போன்களையும் Wi-Fi மற்றும் சார்ஜரை இரண்டு போன்களிலும் ஆன் செய்து வைக்க வேண்டும்.ஐபோனை ஆன் செய்து, setup செய்யும் போது Apps & Dataவை திறக்கவும்.

 

Step 23/5

இரண்டாம் ஸ்டெப்

iPhone-ல், Move Dat From Android என்பதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். iPhone திரையில் ஒரு Code தோன்றும். அந்த 6 டிஜிட் எண்ணை, உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் அந்த நம்பரை உள்ளிடுங்கள். 

 

Step 34/5

மூன்றாம் ஸ்டெப்

மாற்ற வேண்டிய தரவுகளை (Photos, Contacts, Whatsapp) செலக்ட் செய்து continue பட்டனை க்ளிக் செய்ய வேண்டும். அதிகமான தரவுகளை ஷேர் செய்ய வேண்டுமென்றால், அதிக நேரம் தேவைப்படும். குறைந்த தரவுகள் என்றால், சில நிமிடங்களில் அனைத்தும் முடிந்து விடும்.

 

Step 45/5

நான்காம் ஸ்டெப்

உடனடியாக iPhone-ல் லோடிங் எனும் ஐகான் காண்பிக்கும். இரண்டிலும் தரவுகள் மாறி முடியும் வரை, இரு போன்களையும் உபயோகிக்காமல் அப்படியே வைக்கவும். 

TAGS:
Android phone
iPhone

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
2
3
4
5