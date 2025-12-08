English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க

Aadhaar Card New Photo Update: ஆதார் கார்டில் உள்ள உங்கள் பழைய போட்டோவை எப்படி மாற்றலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்

Aadhaar Card Latest News: ஆதார் கார்டை அப்டேட் செய்வது மிகவும் அவசியம். குறிப்பாக, அதில் இருக்கும் புகைப்படத்தை வயதுக்கு ஏற்ப மாற்ற வேண்டும்.
 
இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. பள்ளி சேர்க்கை முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டு இந்திய தனித்துவ அடையாளம் ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. 

ஆதார் கார்டை அவ்வப்போது அப்டேட் செய்வது அவசியம். குறிப்பாக, ஆதார் கார்டில் உள்ள புகைப்படத்தை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். குறைந்தது 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது ஆதார் கார்டில் உள்ள புகைப்படத்தை மாற்ற வேண்டும். இல்லையெனில் அது செல்லாததாகிவிடும் என கூறப்படுகிறது.

இதனால், உங்கள் ஆதார் கார்டில் உள்ள புகைப்படத்தை அப்டேட் செய்வது அவசியம். எனவே, ஆதாரில் உள்ள புகைப்படத்தை எப்படி அப்டேட் செய்வது என்று பார்ப்போம். ஆதார் கார்டில் உள்ள பழைய புகைப்படத்தை புதியதாக மாற்ற விரும்பினால், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் UIDAI என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

ஆதார் சேவை மையத்தில் புகைப்படம் அப்டேட் செய்வதற்கு அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்காக UIDAI இணையதளத்திற்கு சென்று, அதில் கேட்கப்படும் விவரங்களை நிரப்பி, உங்களுக்கு விருப்பமான தேதியில் அப்பாயிண்ட்மெட்டை புக் செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த அப்பாணிண்ட்மெட் ரசீதை எடுத்துக் கொண்டு, நீங்கள் குறிப்பிட்ட தேதியில் ஆதார் சேவை மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

அங்கிருக்கும் அதிகாரியிடம் ரசீதை காண்பிக்க வேண்டும். இதன் பிறகு, அதிகாரிகள் உங்களை அழைத்து கைரேகை, கண் விழித்திரை போன்ற பயோமெட்ரிக் தகவல்கள் சரிபார்க்கப்படும். அதன்பின்பு, உங்களை புகைப்படம் எடுப்பார்கள். இந்த புகைப்படம் கணினியில் தானாகவே பதிவேற்றம் செய்யப்படும். ஆதார் அட்டையில் உள்ள புதிய புகைப்படம் 90 நாட்களுக்குள் புதுப்பிக்கப்படும்.

அதன் பிறகு நீங்கள் UIDAI அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து ஆவணத்தின் டிஜிட்டல் நகலை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். மேலும், உங்களது ஆதார் கார்டை இ சேவை மையத்திற்கு சென்று புதிய புகைப்படத்துடன் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த விஷயங்களை செய்தாலே உங்களது ஆதார் கார்டில் உள்ள புகைப்படத்தை 90 நாட்களில் அப்டேட் செய்யலாம்

மேலும்,  இதனுடன் உங்களது  மொபைல் நம்பர், முகவரி, பெயர் போன்ற விவரங்களை ஆதார் மையத்தில் மாற்றிக் கொள்ளலாம். இதில், மொபைல் நம்பர் மாற்றுவதற்கு கட்டாயம் ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டியது  அவசியம். ஆனால், முகவரி, பெயரை வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

