ரேஷன் கார்ர்டு அப்டேட் : குடும்ப தலைவரின் பெயரை மாற்றுவது எப்படி?

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 17, 2026, 06:14 PM IST|Updated: May 17, 2026, 07:06 PM IST

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டில் (Ration Card) குடும்பத் தலைவரின் பெயரை மாற்றுவது தற்போது மிகவும் எளிமையானது. இதற்காக நீங்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிய வேண்டியதில்லை, TNPDS இணையதளம் மூலம் ஆன்லைன் மூலமாகவே சில நிமிடங்களில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

குடும்பத் தலைவரின் பெயர் மாற்றம், குடும்பத் தலைவர் இறந்துவிட்டாலோ அல்லது குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகவோ செய்யப்படலாம். இதற்கான தகுதிகள், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முழுமையான வழிமுறைகள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போது, கீழே உள்ள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை ஸ்கேன் செய்து JPEG/PNG/PDF வடிவில், 1 MB-க்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இறந்த குடும்பத் தலைவரின் இறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் புதிய குடும்பத் தலைவரின் ஆதார் அட்டை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்ற வேண்டும்.

புதிய குடும்பத் தலைவராக மாறப்போகும் நபரின் ஆதார் அட்டை, திருமணப் பத்திரிகை அல்லது திருமணப் பதிவுச் சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களையும் ஸ்கேன் செய்து ஆன்லைனில் பதிவேற்றவும். புதிய குடும்பத் தலைவராகப் பெயர் மாற்றப்படும் நபரின் பெயர், ஏற்கனவே அந்த ரேஷன் கார்டில் ஒரு உறுப்பினராக கண்டிப்பாக இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இந்த ஆவணங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில், https://www.tnpds.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். முகப்புப் பக்கத்தின் வலது பக்கத்தில் உள்ள User Login என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட உங்களுடைய பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.

உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP எண்களை உள்ளிட்டு Submit பட்டனை கிளிக் செய்யவும். உங்கள் டிஎன்பிடிஎஸ் கணக்கு பக்கம் திறந்தவுடன், திரையில் தோன்றும் மெனுவில் குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இப்போது உங்கள் குடும்ப அட்டையில் உள்ள உறுப்பினர்களின் பட்டியல் திரையில் தோன்றும். அதில், New Family Head என்ற இடத்தில், நீங்கள் யாரை மாற்ற விரும்புகிறீர்களோ அவரது பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 

குடும்பத் தலைவரை மாற்றுவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிட வேண்டும். உதாரணமாக குடும்பத் தலைவர் இறப்பு, முதிய வயது போன்றவை தேர்வு செய்து, ஆவணத்தை உள்ளிடவும்.

அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்த்துவிட்டு, Submit என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு Reference Number குறுஞ்செய்தியாக வரும். இதை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த எண்ணை வைத்து ஆன்லைனில் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அடிக்கடி செக் செய்து கொள்ளலாம்.

 

உங்களுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கத் தெரியவில்லை என்றால், உங்கள் பகுதியில் உள்ள e-Sevai மையத்துக்கு தேவையான ஆவணங்களுடன் சென்று மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது, வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திற்குச் சென்றும் விண்ணப்பப் படிவம் சமர்ப்பிக்கலாம்.

 

