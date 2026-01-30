கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம். முழு விவரம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மேல்முறையீடு அப்டேட்டை தெரிந்து கொள்வது எப்படி? விவரம்
தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெரும்பான்மையானோருக்கு இம்முறை ரூ.1000 கிடைக்கவில்லை.
மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு நிர்ணயித்த விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்யாதவர்களின் விண்ணப்பங்களை ஏற்கவில்லை என தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
அதாவது, அனைத்து விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்த தகுதியான பெண்களுக்கு ரூ.1000 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், மற்றவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு தகுதியில்லாதவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள், தங்களின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு கொடுக்கப்பட்ட விளக்கம் தவறானது என்று கருதினாலோ, இத்திட்டத்துக்கு ரூ.1000 பெற தகுதியானவர்கள் என கருதினாலோ மேல்முறையீடு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான https://kmut.tnega.org/kmut-grievance/ என்ற வெப்சைட்டில் மேல்முறையீடு செய்யலாம். குறிப்பாக, உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
அதுமட்டுமல்லாது, ஒவ்வொரு கோட்டாட்சியரிடமும் நேரடியாக இது குறித்து மனு கொடுக்கலாம் என அமைச்சர் சக்கரபாணி உள்ளிட்டோர் அறிவித்தனர். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்டர்வர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என அறிவித்தார்.
அதில், தகுதியானவர்கள் இருப்பின் அவர்களுக்கும் மாதம் ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் எனவும் முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள் என கருதிய பல பெண்கள் https://kmut.tnega.org/kmut-grievance/ என்ற வெப்சைட்டில் மேல்முறையீடு செய்தனர்.
ஆனால், அவர்களுக்கு எந்தவித அப்டேட்டும் கிடைக்கவில்லை. அப்படி கிடைக்காதவர்கள் நேரடியாக கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு சென்றால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட மனு ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஒருவேளை அங்கு சொல்லப்படும் காரணம் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் நீங்கள் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது. அந்த காரணம் தவறானது என கருதினால் அங்கேயே அரசு ஊழியர்களின் வழிகாட்டுதலில் மேல்முறையீடு செய்யவும்.
அப்படி மேல்முறையீடு செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள் எப்போது பரிசீலிக்கப்படும், எப்போது ஏற்றுக் கொள்ளப்படும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன? என்பதையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.