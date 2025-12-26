ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க

Aadhaar Pan Link Status: உங்களுடைய பான் கார்டு ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டதா என்பதை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். எனவே, இதனை எப்படி பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Aadhaar Pan Link Deadline December 31: ஆதார் பான் கார்டை டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் உங்களது பான் கார்டு செயலழிந்துவிடும் என வருமான வரித்துறை ஏற்கனவே கூறியிருந்தது. வங்கி பரிவர்த்தனை முதல் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது வரை பல பிரச்னைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம்.
பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. வங்கி கணக்கு தொடங்குவது முதல் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது வரை அனைத்து சேவைகளுக்கும் பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. எனவே, பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பான் கார்டுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதை வருமான வரித்துறை கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
எனவே, பான் கார்டு ஆதார் எண்ணுடன் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால் உங்களது பான் கார்டு செயலிழந்துவிடும். மேலும், ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஆதார் பான் கார்டை இணைப்பவர்கள் ரூ.1,000 அபராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
இந்த அபராதத்தை தவிர்க்க பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் ஆதார் எண்ணுடன் அதனை இணைக்க வேண்டும். ஏற்கனவே, பான் கார்டுடன் ஆதாரை இணைத்தவர்களும் ஒருமுறை செக் செய்வது சிறந்தது. எனவே, உங்கள் பான் கார்டு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டு விட்டதா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
முதலில் incometax.gov.in என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடவும். இதன்பிறகு, link aadhaar Status என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, view link status என்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
உங்களது பான் கார்டுடன் ஆதார் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், Your PAN is already linked to your Aadhaar என்பது தோன்றும். இல்லையெல் not linked என்பது தோன்றும். உங்கள் பான் கார்டு எண்ணை uidai சரிபார்த்து வருவதாகவும் தோன்றும். இதன் மூலம் உங்கள் பான் கார்டு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உங்கள் பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்காவிட்டால் பல பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். அதாவது, வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய முடியாது. பங்குச் சந்தை முதலீடு, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.
மேலும், வங்கி பரிவர்த்தனையில் சிக்கல் ஏற்படலாம். குறிப்பாக, ஒரு நிதியாண்டில் ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு மேல் டெபாசிட் செய்ய இயலாது. மேலும், எந்த வங்கியலும் ரூ.10,000க்கு மேல் டெபாசிட் செய்ய முடியாது. எனவே, டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் பான் ஆதாரை இணைத்திருங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.