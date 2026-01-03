English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அலர்ட்! உங்க பான் கார்டு ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி பார்ப்பது? ரூ.1,000 அபராதம்!

Pan Aadhaar Link: பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பான் கார்டுகளின் நிலையை அறிவது எப்படி என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம். 

Pan Aadhaar Link: பான் ஆதார் கார்டு இணைப்பதற்கான அவகாசம் டிசம்பர் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில்,  ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் ஆதாருடன் இணைக்காத பான் கார்டுகள் செயலிழந்துவிடும்.
பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வரும் நிலையில், ஆதாருடன் பான் கார்டை இணைப்பது கட்டாயமாக உள்ளது.  வங்கி பரிவர்த்தனை முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை பல சேவைகளுக்கும் பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைப்பது அவசியம்

இதற்கான அவகாசம் டிசம்பர் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது.  ஆதாருடன் பான் கார்டை இணைக்காதவர்களின் பான் கார்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் செயலிழந்துவிடும் என வருமான வரித்துறை ஏற்கனவே கூறியிருந்தது.  இந்த நிலையில், உங்களது பான் கார்டு  எந்த நிலையில் உள்ளதை கண்டறிவது மிகவும் முக்கியம். எனவே, அதனை எப்படி பார்ப்பது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

முதலில் வருமான வரித்துறை  incometax.gov.in எனும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். முகப்பு பக்கத்தில் Verify PAN Status என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும். இதன்பிறகு,  பான் எண், பெயர், பிறந்த தேதி, மொபைல் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். பான் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.  

அனைத்து விவரங்களை உள்ளிட்டு, தொடர்ந்து என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால் உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். 4 எண் கொண்ட ஒடிபி-ஐ உள்ளிட்டு validate என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும். இதன்பிறகு, உங்கள் பான் கார்டு ஆக்டிவாக உள்ளதா இல்லையா என்பது தெரிந்துவிடும்.  

உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்திருந்தால் நீங்கள் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். அதாவது, வங்கி கணக்கு திறப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். மேலும், டெபிட், கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்த முடியாது, வருமானம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும். வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தில் ஒரே நாளில் ரூ.50,000க்கு மேல் வரவு வைக்க முடியாது.  

மேலும், ஒரு நாளைக்கு ரூ.10,000க்கும் எந்த வங்கியிலும் பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள முடியாது. மேலும், டிடிஎஸ், டிசிஎஸ் பிடித்தம் அதிகமாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்காதவர்கள் ரூ.1,000  அபராதம் செலுத்தி இணைத்திருங்கள்.  

உங்களது பான் கார்டை இணைக்க incometex.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக இணைக்க வேண்டும். இந்த இணையதளத்தில் பான் மற்றும் ஆதார் விவரங்களை உள்ளிட்டு, ஒடிபி-ஐ சரிபார்த்து ரூ.1,000 அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.  அபராத தொகையை  யுபிஐ, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு மூலம் அபராத தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

