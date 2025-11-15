பான் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? உடனே செக் பண்ணுங்க.. டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்!

Aadhaar Pan Card Link Status: ஆதார் மற்றும் பான் கார்டை 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும். எனவே, இல்லையெனில் உங்களது பான் கார்டு செயலிழக்கப்படும்.
இந்தியாவில் பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. வெளிநாடுகளுக்கு செல்வது முதல் வங்கி கணக்கு திறப்பு வரை பல சேவைகளுக்கு பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கு பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் பெறும் பான் கார்டை ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டும்.
பான் கார்டை ஆதார் அட்டையுடன் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் 2026 ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குள் உங்களது பான் கார்டு செயலிழக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, உங்களது ஆதார் எண்ணுடன் பான் கார்டை இணைக்க வேண்டும். முதலில் வருமான வரி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று, அங்கு Link Aadhar என்பதை கிளிக் செய்து, உங்களது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். மேலும், 10 இலக்க ஆதார் எண்ணையும் உள்ளிட வேண்டும்.
பிறகு சரிபார்ப்பு ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், ஆதார் இணைக்கப்பட்ட எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். அந்த ஒடிபி எண்ணை உள்ளிட்டால் அவ்வளவு தான் உங்களது ஆதார் பான் கார்டு இணைந்திருக்கும். அதே நேரத்தில், உங்களது ஆதார் கார்டு பான் கார்டு இணைந்திருக்கிறதா என்பது அறிந்து கொள்வதும் எளிது.
முதலில் வருமான வரி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்க செல்ல வேண்டும். அங்கு Link Aadhar Status என்பதை கிளிக் செய்து, உங்களது ஆதார் மற்றும் பான் கார்டு எண்ணை உள்ளீட வேண்டும். அதில் View Link Aadhar Pan Status என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களது பான் மற்றும் ஆதார் இணைந்திருக்கிறதா என்பது தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உங்கள் பான் மற்றும் ஆதாரை இணைப்பதற்கு முன், பயனர்கள் இரண்டு அட்டைகளிலும் உள்ள பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பிற விவரங்கள் பொருந்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், அவர்கள் முதலில் UIDAI அல்லது வருமான வரித் துறை வலைத்தளத்திற்குச் சென்று சரிசெய்ய வேண்டும்.
ஆதார் பான் கார்டு இணைக்காவிட்டால் ஜனவரி 1ஆம் தேதி பான் கார்டு செயலிழக்கப்படும். இதனால், உங்களால் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய முடியாது. பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது. உங்கள் சம்பளக் கிரெடிட் ஆகுவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம். எஸ்ஐபியில் முதலீடு செய்ய முடியாது என வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இதனை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு பான் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும்.