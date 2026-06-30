/சில நிமிடங்களில் e-PAN card பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? எளிய செயல்முறை இதோ

e-PAN card Download: PAN-ன் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, புதிய PAN-ஐப் பெறும் செயல்முறையை அரசாங்கம் கடந்த சில ஆண்டுகளில் கணிசமாக எளிதாக்கியுள்ளது. உங்கள் PAN அட்டையின் அசல் நகலை (physical copy) வீட்டிற்கே வரவழைக்க முடிந்தாலும், இணையம் வழியாக e-PAN-ஐப் பதிவிறக்குவது மிகவும் வசதியானது.
e-PAN card Download: e-PAN அட்டை என்பது உங்கள் அசல் PAN அட்டையின் மின்னணு வடிவமாகும். இதை 'Protean Income Tax Information Portal'-லிருந்து எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
இன்றைய காலகட்டத்தில், நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) ஒரு மிக முக்கியமான ஆவணமாக மாறியுள்ளது. இது தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு வருமான வரித்துறையால் வழங்கப்படும் 10 இலக்க எழுத்து-எண் (alphanumeric) கலந்த அடையாள எண்ணாகும்.
PAN-ஐப் பயன்படுத்தி, உங்கள் வரி செலுத்திய விவரங்கள் மற்றும் பிற நிதிப் பதிவுகளை நீங்களும் (மற்றும் வருமான வரித்துறையும்) கண்காணிக்க முடியும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்யும்போதும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். PAN-ன் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, புதிய PAN-ஐப் பெறும் செயல்முறையை அரசாங்கம் கடந்த சில ஆண்டுகளில் கணிசமாக எளிதாக்கியுள்ளது.
உங்கள் PAN அட்டையின் அசல் நகலை (physical copy) வீட்டிற்கே வரவழைக்க முடிந்தாலும், இணையம் வழியாக e-PAN-ஐப் பதிவிறக்குவது மிகவும் வசதியானது. e-PAN-ஐப் பதிவிறக்குவதற்கான முழுமையான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
இது உங்கள் அசல் PAN அட்டையின் மின்னணு வடிவமாகும். இதை 'Protean Income Tax Information Portal'-லிருந்து எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். புதிய PAN அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, நீங்கள் e-PAN அல்லது அசல் அட்டை (physical copy) ஆகியவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இருப்பினும், உங்கள் அசல் அட்டை தொலைந்துவிட்டால், ஒரு சிறிய கட்டணத்தைச் செலுத்தி இணையம் வழியாக e-PAN-ஐப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். PAN அட்டையின் அசல் நகலை எப்போதும் உடன் எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதால், e-PAN கூடுதல் வசதியை அளிக்கிறது.
உங்கள் பெயரில் ஏற்கனவே PAN அட்டை வழங்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது PAN அட்டைக்கான விண்ணப்பச் செயல்முறையை முடித்திருந்தாலோ, வருமான வரித்துறை உங்களை e-PAN-ஐப் பதிவிறக்கம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. உங்களிடம் ஏற்கனவே PAN அட்டை இருந்தால், அந்த எண்ணைப் பயன்படுத்தி 'Protean Income Tax Information Portal'-லிருந்து உங்கள் e-PAN-ஐப் பதிவிறக்கலாம்.
e-PAN-ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய PAN, ஆதார் (Aadhaar), GSTN அட்டை (பொருந்தினால்) ஆகியவை தேவைப்படும்.
இணையம் மூலமாக e-PAN-ஐப் பதிவிறக்க, இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும: 1) முதலில், 'Protean Income Tax Information Portal'-க்குச் செல்லவும். 2) உங்கள் PAN மற்றும் ஆதார் விவரங்களைச் சரியாக உள்ளிடவும். 3) உங்களிடம் GSTN எண் இருந்தால், அதை உள்ளிடவும். 4) பொறுப்புத் துறப்பு அறிவிப்பை (disclaimer) கவனமாகப் படித்து, கேப்ட்சாவை (captcha) சரிபார்க்கவும். 5) பின்னர், உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும். 6) இப்போது, ஒரு OTP-ஐ உருவாக்கவும். 7) சிறிது நேரத்தில் ஒரு OTP வரும். அதை உள்ளிட்டு, 'Verify OTP' என்பதைத் தட்டவும். அதப் பிறகு, ஒரு கட்டண முறையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும். 8) பரிவர்த்தனை முடிந்ததும், உங்கள் e-PAN-ஐப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.