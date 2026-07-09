/PPF திட்டம்: பாதுகாப்பான வழியில் மாதா மாதம் ரூ.61,000 தொகையை பெறுவது எப்படி?

Public Provident Fund: நீண்ட கால, பாதுகாப்பான முதலீடுகள் மூலம் செல்வத்தை உருவாக்க விரும்புவோருக்கு அஞ்சலகத்தின் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. மத்திய அரசின் உத்தரவாதத்துடன் 7.1% வட்டி விகிதத்தை வழங்கும் இத்திட்டம், சில ஆண்டுகளிலேயே 'கோடீஸ்வரர்' ஆக வழிவகுக்கிறது.
Public Provident Fund: PPF திட்டத்தின் வழக்கமான கால அளவு 15 ஆண்டுகள் ஆகும். நீங்கள் மாதம் ₹12,500 முதலீடு செய்தால், 15 ஆண்டுகளில் உங்கள் மொத்த முதலீடு ₹22.5 லட்சமாக இருக்கும். கூட்டு வட்டியின் பலனுடன், 15 ஆண்டுகளின் முடிவில் இந்தத் தொகை மொத்தம் ₹40.68 லட்சமாக வளரும்.
குறிப்பாக, '15+5+5' என்ற சிறப்பு நிதி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் 25 ஆண்டுகளில் ₹1 கோடிக்கும் அதிகமான நிதியைச் சேர்க்க முடியும்; இது மாதம் ₹61,000 வரை உத்தரவாதமான வருமானத்தைப் பெறவும் வழிவகுக்கிறது. முற்றிலும் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட இத்திட்டம், பாதுகாப்பு மற்றும் கணிசமான வருவாய் ஆகிய இரண்டையும் வழங்கும் ஒரு சிறந்த தேர்வாக முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
PPF திட்டத்தின் வழக்கமான கால அளவு 15 ஆண்டுகள் ஆகும். நீங்கள் மாதம் ₹12,500 முதலீடு செய்தால், 15 ஆண்டுகளில் உங்கள் மொத்த முதலீடு ₹22.5 லட்சமாக இருக்கும். கூட்டு வட்டியின் பலனுடன், 15 ஆண்டுகளின் முடிவில் இந்தத் தொகை மொத்தம் ₹40.68 லட்சமாக வளரும். 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கணக்கை முடிப்பதற்குப் பதிலாக, முதலீட்டைத் தொடர்ந்துகொண்டே, தலா 5 ஆண்டுகள் கொண்ட காலங்களாக இரண்டு முறை இத்திட்டத்தை நீட்டிக்கலாம். இந்த 25 ஆண்டு காலத்தில், உங்கள் மொத்த முதலீடு ₹37.5 லட்சத்தை எட்டும்; வட்டியுடன் சேர்த்து மொத்தம் ₹1.03 கோடி என்ற மிகப்பெரிய நிதித் தொகுப்பு உருவாகும்.
25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் கணக்கில் ₹1 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி சேர்ந்தவுடன், 7.1% வட்டி விகிதத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் ₹7.3 லட்சம் வட்டி வருமானம் மட்டுமே கிடைக்கும். இந்தத் தொகையை நீங்கள் திரும்பப் பெறாமல் இருந்தால், உங்கள் அசல் தொகையான ₹1 கோடியைத் தொடாமலேயே, மாதம் சுமார் ₹60,000 முதல் ₹61,000 வரை வட்டியாக உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இது உங்கள் ஓய்வுக்காலத்திற்கு ஒரு சிறந்த வருமான ஆதாரமாக அமையும்.
இத்திட்டத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இது 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt - முதலீடு, வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகிய மூன்றிற்கும் வரி விலக்கு) என்ற பிரிவின் கீழ் வருகிறது. அதாவது, வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-ன் கீழ், ஆண்டுக்கு ₹1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகளுக்கு வரி விலக்கு பெறலாம்.
மேலும், இதில் கிடைக்கும் ஆண்டு வட்டி மற்றும் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பெறப்படும் ₹1.03 கோடி முதிர்வுத் தொகை ஆகிய அனைத்தும் முழுமையாக வரிக்கு உட்பட்டவை அல்ல; இவற்றின் மீது அரசு எந்த வரியையும் விதிப்பதில்லை.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு அஞ்சலகம் அல்லது வங்கியிலும் PPF கணக்கைத் தொடங்கலாம். ஒரு நிதியாண்டில் இக்கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ₹500 முதல் அதிகபட்சம் ₹1.5 லட்சம் வரை நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். இந்த முதலீடுகளை ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மொத்தமாகவோ அல்லது மாதத் தவணைகளாகவோ செலுத்தலாம். இது மத்திய அரசின் திட்டம் என்பதால், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களால் பாதிக்கப்படாமல், எவ்வித அபாயமும் இன்றி நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
சந்தை அபாயம் ஏதுமின்றி பாதுகாப்பான முறையில் கணிசமான செல்வத்தை உருவாக்க அஞ்சலகத்தின் PPF திட்டம் ஒரு சிறந்த வழியாகும். சீரான முதலீட்டின் மூலம், ஒரு சாதாரண நபர் கூட கோடீஸ்வரராக முடியும்; அத்துடன் ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதம் ₹61,000 என்ற நிலையான, வரி இல்லாத வருமானத்தையும் பெற முடியும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு, உங்கள் அருகிலுள்ள அஞ்சலகத்தை அணுகவும்.