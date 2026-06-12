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பெண்கள் இலவசமாக தையல் மெஷன் வாங்குவது எப்படி? இதைப்படிங்க..

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:14 PM IST

நலிவடைந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்கள், தையல் இயந்திரத்தை இந்த திட்டத்தின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதில் நிதியுதவியும் வழங்கப்படும். இது குறித்த முழு தகவலை தெரிந்துக்கொள்ள, இதோ முழு விவரம்.

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தமிழ்நாடு அரசு

தமிழ்நாடு அரசு, எப்போதும் பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்குமான நலத்திட்டங்களை பல நேரங்களில் செயல்படுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது. அதிலும் முக்கியமாக, மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் நிகழ்த்தப்படும் திட்டமாக இருக்கிறது, சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டம். 

 

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பெண்கள்

இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான பெண்களுக்கு அரசு இலவசமாக தையல் இயந்திரங்களை வழங்கி வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், கணவரை இழந்த பெண்கள், கணவரால் கைவிடப்பட்ட படங்கள், மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள், பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளியின் மனைவி, சமூகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள்  உள்ளிட்டோரின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில் இந்த திட்டம் உள்ளது.

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தையல் இயந்திரம்

இத்திட்டத்தில் பயன் பெற, 6 மாதம் தையல் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், அப்படி இல்லையென்றால் தையல் தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும். இவர்களின் வருமானம், சுமார் ரூ.72,000த்தை தாண்டியிருக்க கூடாது. அதே போல, அவர்களுக்கு 20 வயது பூர்த்தியாகி, 40 வயதுக்கு உட்பட்டவரகாவும் இருக்க வேண்டும்.

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விண்ணப்பம்

பொது சேவை மையம் அல்லத் இ-சேவை மையங்கள் மூலமாக இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில், தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்து, விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு ஒப்புகைச்சீட்டும் வழங்கப்படும். 

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பரிசீலனை

விண்ணப்பித்தவர்களின் ஆவணங்களை சரிபார்த்து, அதிகாரிகள் அவற்றை பரிசீலிப்பர். பின்பு, தகுதியானவர்களுக்கு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படும். 

TAGS:
sewing machine
Government Scheme

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