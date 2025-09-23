English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? பலே ஐடியா

Ration Card : ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Ration Card : ரேஷன் கார்டு ஈஸியாக ஒரே நாளில் பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்

 
தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டுக்கு (Ration Card) மனு கொடுத்து ஒரே நாளில் பெற முடியுமா? என்றால் முடியும். அதற்கான வழி இருக்கிறது.  

ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து பல மாதங்களாக காத்திருகிறோம், ஆனால் ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு பெற வழி இருக்கிறது என சொல்கிறீர்களே என பலரும் இதை பார்த்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.  

உண்மையில் அரசு அதிகாரிகள் நினைத்தால் அது நடக்கும். வாரந்தோறும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனால், எல்லோருக்கும் ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு கிடைக்குமா?என்றால் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை.   

வறிய நிலையில் இருக்கும் குடும்பத்தினர், ரேஷன் கார்டு அவசர தேவை இருப்பவர்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். அது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை மக்கள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும். இந்த முகாம்களில் கலந்து கொண்டு புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், ஓய்வூதியம், பட்டா விண்ணப்பம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களுக்கு மனு கொடுக்கலாம்.  

மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேரடியாக கொடுக்கப்படும் இந்த மனுக்கள் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும், துறைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும்.  

அப்போது, அவசர தேவைக்காக ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இருப்பின் அவர்களுக்கு உடனடியாக கார்டுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கவும் ஆட்சியர் உத்தரவிடுவார்.  

இதனால், தேவைபடுபவர்களுக்கு ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு கிடைக்கும். இதுதவிர, மாதந்தோறும் நடக்கும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைதீர்வு முகாம்களுக்கு நேரடியாக சென்று மனு கொடுத்தாலும் ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில்கூட பலருக்கு ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு, ஓய்வூதியம் விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல், பட்டா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு உள்ளிட்டவை செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

அதனால், அவசர தேவை இருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். ரேஷன் கார்டுக்கு மட்டுமல்ல, மற்ற அரசு துறை சார்ந்த நலத்திட்ட உதவிகள், கோரிக்கைகள் இருப்பினும் இந்த முகாம்களில் மனு கொடுத்தால் சீக்கிரம் தீர்வு கிடைக்கும்.  

Ration Card Ration Card Application TNPDS Ration Card Grievance Camp Tamilnadu Government

