English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதிய ரேஷன் கார்டு, பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை ஒரே நாளில் கிடைக்க வேண்டுமா?

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு, வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை ஒரே நாளில் கிடைக்க வழி உள்ளது. முழு விவரம்

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு, வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை ஒரே நாளில் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1 /9

தமிழ்நாட்டு பொதுமக்கள் பலர் புதிய ரேஷன் கார்டு (Ration Card), வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை உள்ளிட்டவைகளை உடனடியாக பெறுவது எப்படி? என தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

2 /9

அதற்காக பல வழிகளிலும் முயற்சிக்கிறார்கள். குறிப்பாக, ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது, உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில் மனு கொடுப்பது, தாலுகா அலுவலகத்துக்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பிப்பது என தங்களுக்கு இருக்கும் வாய்ப்புகளில் எல்லாம் முறையிடுகின்றனர்.  

3 /9

உண்மையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மேலே சொல்லப்பட்டவை எல்லாமே சரியான வழிதான். இந்த வழிகளில் தான் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முதியோர் உதவித் தொகை மற்றும் பட்டா கேட்டு விண்ணப்பமும் தாலுகா அலுவலகத்தில் தான் கொடுக்க வேண்டும்.

4 /9

இதை தவிர்த்து வேறு வழி இருக்கிறதா? என்று கேட்டால், ஆம் இருக்கிறது. இந்த வழியில் முயற்சித்தால் உங்களுக்கான கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேறவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

5 /9

அது என்ன வழி? என கேட்கிறீர்களா... அதுதான் வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர்வு நாள் முகாம். இந்த முகாமில் கலந்து கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேரடியாக மனு கொடுப்பவர்களுக்கு உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கும்.

6 /9

மாவட்டம் தோறும் திங்கட்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் மக்கள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் முகாம் நடக்கும். இதில் பொதுமக்களின் குறைகள் மற்றும் மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியரே நேரடியாக பெற்றுக் கொள்வார்.  

7 /9

அத்துடன், அந்தமனுக்கள் உரியதுறைக்கு உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அப்படி எடுக்கவில்லை என்றால் அடுத்த வாரம் இதே குறைதீர்க்கும் முகாமில் கலந்து கொண்டு தங்களின் கோரிக்கை குறித்து கொடுக்கப்பட்ட மனுக்களின் நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம்.

8 /9

இந்த மக்கள் குறைத்தீர்க்கும் முகாமில் புதிய ரேஷன் கார்டு, வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கலாம். புகார்கள் ஏதேனுமிருப்பின் அதனையும் நேரடியாக தெரிவிக்கலாம்.  

9 /9

உங்களுக்கான கோரிக்கள் குறித்து உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எனவே, புதிய ரேஷன் கார்டு, வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் உதவித் தொகை கோரிக்கைகள் தவிர வேறு கோரிகள் இருந்து நீண்ட நாட்கள் காத்திருப்பவர்கள் இந்த வழியில் தங்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தேடிக் கொள்ளலாம்.

New Ration Card Patta application Senior citizen aid Tamil Nadu government Schemes District collector grievance camp

Next Gallery

ரோகித் சர்மாவின் சொத்து மதிப்பு: &#039;ஹிட்மேன்&#039; எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்? இத்தனை கோடியா?