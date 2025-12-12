English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Senior Citizens Latest News: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக 5,000 ரூபாய் வரை பெறலாம். கணவன், மனைவி இருவரும் இதில் முதலீடு செய்தால் மாத வருமானமாக ரூ.10,000 கிடைக்கும். திட்டத்தின் முழு விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தேவை எப்போதும் உள்ளது. பணத்தை பாதுகாத்து, பெருக்க, பல்வேறு வழிகளில் அதை சேமித்து மக்கள் பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள். உதாரணமாக, சிலர் தங்கள் பணத்தை தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் சேமிக்கிறார்கள், சிலர் நிலையான வைப்புத்தொகைகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி நிலையை பாதுகாக்க ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் பலர் முதலீடு செய்கிறார்கள்.

சில சிறப்புத் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்திற்கு பணத்தை சேர்க்கலாம். கணவன் மனைவி இணைந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய சில திட்டங்கள் தற்போது உள்ளன. அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் அதில் ஒரு பிரபலமான திட்டமாகும்.

இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மட்டுமல்லாமல், நிதி முன்னேற்றத்திற்கான நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்காலத்தையும் இந்த திட்டம் வழங்குகிறது. அடல் பென்ஷன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ₹10,000 பெறலாம். அதை எப்படி செய்வது என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா தனித்துவமானது. இதில் மாதா மாதம் முதலீடு செய்து 60 வயதிற்கு பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். ஓய்வூதிய வரம்பு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை இருக்கும். 

கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக முதலீடு செய்தால் இதில் கூடுதல் நன்மைகளை பெற முடியும். இருவருக்கும் 60 வயதிற்குப் பிறகு தலா ₹5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். அதன்படி, மொத்தமாக ₹10,000 மாத ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.  

அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர, பயனாளி 18 முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இள வயதிலேயே இதில் சேர்ந்தால், ஒவ்வொரு மாதமும் குறைவாக முதலீடு செய்தால் போதும். அனைத்து திட்டத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, 60 வயதிற்குப் பிறகு பயனாளிகள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவார்கள்.  

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய, உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக, 18 வயது நிரம்பிய ஒருவர் 60 வயதிற்குப் பிறகு ரூ.5,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அவர் மாதத்திற்கு ரூ.210 பிரீமியம் செலுத்த வேண்டும். 30 வயதில் நீங்கள் மாதந்தோறும் ₹577 முதலீடு செய்ய வேண்டும், 35 வயதில் ₹902 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.  

இந்தத் திட்டத்தில் சேர, பயனாளிகள் அருகிலுள்ள வங்கி அல்லது தபால் நிலையக் கிளையில் விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் ஆதார் அட்டை, மொபைல் எண் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் இந்த திட்டத்தில் சேர தேவைப்படும். பல வங்கிகள் இந்த வசதியை ஆன்லைனிலும் வழங்குகின்றன.

இந்த வகையில் ஒரே குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி என இருவரும் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்தால், 60 வயதிற்கு பிறகு இருவருக்குமாக சேர்ந்து ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் பெறலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது.  சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

