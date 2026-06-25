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தபால் நிலையத்தின் சூப்பர் திட்டம்: தினமும் ரூ.50 சேமித்து ரூ.35 லட்சம் பெறலாம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:38 PM IST

Gram Suraksha Yojana: மிகச்சிறிய தினசரி சேமிப்பு மூலம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான பெரிய நிதியை உருவாக்க உதவும் ஒரு அரசுத் திட்டத்தை தேடும் நபர்களுக்கு அஞ்சல் நிலையத்தின் 'கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா' (Gram Suraksha Yojana) ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். 

Gram Suraksha Yojana இன்றைய காலகட்டத்தில், தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கவும், முதுமையில் நிதி ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் அனைவரும் பாதுகாப்பான முதலீட்டு வழிகளைத் தேடுகிறார்கள். சந்தையில் பல முதலீட்டு வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், எவ்வித அபாயமும் இன்றி உறுதியான வருமானத்தைப் பெற, நாட்டின் பெரும்பகுதி மக்கள் இன்றும் இந்திய அஞ்சல் நிலையத்தின் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களையே நம்பியுள்ளனர்.

Gram Suraksha Yojana1/8

கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா

மிகச்சிறிய தினசரி சேமிப்பு மூலம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான பெரிய நிதியை உருவாக்க உதவும் ஒரு அரசுத் திட்டத்தை தேடும் நபர்களுக்கு அஞ்சல் நிலையத்தின் 'கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா' (Gram Suraksha Yojana) ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இத்திட்டத்தில் தினமும் வெறும் ₹50-ஐச் சேமித்து, முதிர்வு காலத்தில் ₹35 லட்சம் வரையிலான கணிசமான நிதியைப் பெற முடியும். அது எப்படி என்பதைப் பார்ப்போம்.

Post Office Gram Suraksha Yojana2/8

அஞ்சல் நிலையத்தின் கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா என்றால் என்ன?

இத்திட்டம் கிராமப்புற அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (RPLI) மிகவும் பிரபலமான ஒரு பகுதியாகும். இது நிதிப் பாதுகாப்புடன் சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டிற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளையும் வழங்கும் ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இதற்கு மிகக் குறைந்த பிரீமியம் (காப்பீட்டுக் கட்டணம்) மட்டுமே தேவைப்படுகிறது.

Gram Suraksha Yojana3/8

கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா

முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் போனஸ் ஆகியவை மிகவும் ஈர்க்கக்கூடியதாக உள்ளன. பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து விலகி, தங்கள் கடின உழைப்பால் ஈட்டிய பணத்தை அரசு சார்ந்த பாதுகாப்பான அமைப்பில் வைத்திருக்க விரும்பும் நபர்களுக்கு இது மிகவும் ஏற்றது.

Gram Suraksha Yojana Investment4/8

இந்த அரசுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான தகுதிகள் மற்றும் விதிகள் என்ன?

19 முதல் 55 வயதுக்கு இடைப்பட்ட நபர்கள் கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கணக்கைத் தொடங்கத் தகுதியுடையவர்கள். குறைந்தபட்சம் ₹10,000 முதல் அதிகபட்சம் ₹10 லட்சம் வரையிலான காப்பீட்டுத் தொகை (Sum Assured) கொண்ட பாலிசியை நீங்கள் வாங்கலாம். பிரீமியம் செலுத்துவதிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் நெகிழ்வுத்தன்மை உள்ளது. உங்கள் வசதிக்கேற்ப மாதந்தோறும், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை, ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆண்டுதோறும் பிரீமியத்தைச் செலுத்தலாம்.

Gram Suraksha Yojana Returns5/8

₹50 முதலீட்டின் மூலம் ₹35 லட்சம் பெறுவது எப்படி?

இதற்கான கணக்கீட்டைப் புரிந்துகொள்வோம். ஒருவர் 19 வயதில் இத்திட்டத்தில் இணைந்து, ₹10 லட்சம் 'காப்பீட்டுத் தொகை' கொண்ட பாலிசியைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்தச் சூழலில், 55 வயது வரை பிரீமியம் செலுத்தும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், மாதாந்திர பிரீமியம் சுமார் ₹1,515-ஆக இருக்கும். இது ஒரு நாளைக்கு வெறும் ₹50-க்குச் சமமாகும்.

Gram Suraksha Yojana Returns6/8

₹50 முதலீட்டின் மூலம் ₹35 லட்சம் பெறுவது எப்படி?

58 வயது வரை பிரீமியம் செலுத்தத் தேர்வுசெய்தால், மாதாந்திர பிரீமியம் சுமார் ₹1,463-ஆகக் குறையும்; 60 வயது வரையிலான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அது மாதத்திற்கு ₹1,385-ஆக (தினசரி சுமார் ₹46) மேலும் குறைகிறது. பாலிசிதாரர் 80 வயதை அடையும்போது (அல்லது அவர் இறக்கும் பட்சத்தில், நாமினிக்கு), தற்போதைய போனஸ் விகிதங்களின் (ஆண்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சுமார் ₹60) அடிப்படையில், சுமார் ₹31.60 லட்சம் முதல் ₹35 லட்சம் வரையிலான முதிர்வுத் தொகை உறுதியாகக் கிடைக்கும்.

Gram Suraksha Yojana Benefits7/8

கிராம் சுரக்ஷா யோஜனாவில் கிடைக்கும் பிற நன்மைகள்

இத்திட்டம் சாதாரண ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் கூடுதல் சிறப்பம்சங்களையும் நன்மைகளையும் வழங்குகிறது. முதலாவதாக, பாலிசி தொடங்கிய பிறகு உங்களுக்கு அவசரத் தேவை ஏற்பட்டால், மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பாலிசியின் மீதான கடன் வசதியைப் பெறலாம். மேலும், ஏதேனும் காரணத்தினால் பாலிசியைத் தொடர விரும்பவில்லை என்றால், மூன்று ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அதைச் சரணடைப்பதற்கான (surrender) வாய்ப்பும் உள்ளது.

Gram Suraksha Yojana8/8

கிராம் சுரக்ஷா யோஜனா

இருப்பினும், போனஸ் மூலம் அதிகபட்ச பலனைப் பெற, பாலிசியை அதன் முழு காலத்திற்கும் செயல்பாட்டில் வைத்திருக்குமாறு நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். இத்திட்டத்தில் நாமினியை மாற்றுவதற்கான மிக எளிய நடைமுறையும் உள்ளது.

TAGS:
Gram Suraksha Yojana
Central government schemes

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