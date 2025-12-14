கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? முக்கிய அப்டட்

Kalaignar Magalir urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் பெண்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம்
Kalaignar Magalir urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் பெண்கள் மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir urimai Thogai) திட்டம் 2ம் கட்டமாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, 1.13 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கும் இத்திட்டத்தில் 17 லட்சம் பெண்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இத்திட்டத்தை சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருப்பதாக கூறினார்.
பெண்களின் நலனுக்காக திராவிட மாடல் ஆட்சி இன்னும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தும் என்று கூறிய அவர், மகளிர் உரிமைத்தொகை விரைவில் உயரும் என கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து தருமபுரியில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர், இப்போது விடுபட்ட பெண்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.
விண்ணப்பித்து, எல்லா தகுதிகள் இருந்தும் பெண்கள் யாரேனும் விடுபட்டு இருந்தால், அவர்கள் மேல்முறையீடு செய்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் கூறினார்.
ஆனால், எங்கு மேல்முறையீடு செய்வது என்ற கேள்வி பெண்கள் மத்தியில் இருக்கலாம். இதற்கு ஏற்கனவே அமைச்சர்கள் சக்கரபாணி, கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறியுள்ளனர்.
எனவே, விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்கள் என்ன காரணத்துக்காக உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
உங்களின் விண்ணப்பம் சரியான காரணத்துக்காக நிராகரிக்கப்படவில்லை என நீங்கள் கருதினால், அருகில் உள்ள அரசு அலுவலகத்துக்கு சென்று மேல்முறையீடு செய்வது குறித்து விளக்கம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் சரியாக இருந்தால், நீங்கள் மேல்முறையீடு செய்தாலும் உங்களின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.
இதுதவிர, இத்திட்டம் குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகளை அரசு விரைவில் வெளியிட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு பெண்கள் அதற்கேற்றார்போல் செயல்படவும்.