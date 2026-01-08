English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Face Fat : முகத்தின் அழகை கெடுக்கும் கொழுப்பு! குறைப்பது எப்படி? மருத்துவர் டிப்ஸ்..

Face Fat : முகத்தின் அழகை கெடுக்கும் கொழுப்பு! குறைப்பது எப்படி? மருத்துவர் டிப்ஸ்..

Reduce Face Fat Doctor Sindhu Tips : முகத்தில் இருக்கும் கொழுப்பு, அழகை கெடுத்து விடுவதாக பல பெண்கள் நினைக்கின்றனர். இதை குறைப்பது எப்படி? மருத்துவர் சிந்து பகிர்கிறார்.

Reduce Face Fat Doctor Sindhu Tips : பலருக்கு இருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது, முகத்தில் இருக்கும் கொழுப்பு. இது, உடல் எடை அதிகரித்திருப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, ஒல்லியாக இருப்பவர்களும் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனையாகும். இது எதனால் வருகிறது? இதை குறைப்பது எப்படி? இதோ முழு விவரம்!
நம்மில் பலர் தினசரி எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது, முகக்கொழுப்பு. இது, உடல் எடை கூடுவதோலும், சரியான டயட் இல்லாததாலும், உடற்பயிற்சி செய்யாததாலும் வரக்கூடும். இதையெல்லாம் தாண்டி, இன்னும் சில காரணங்களும் இதற்கு இருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா?

சாதாரண பெண்கள் மட்டுமல்ல, நடிகைகளும் கூட இந்த முகக்கொழுப்பால் அதிக எடை கொண்டது போல காண்பிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், அதன் பிறகு சரியான வாழ்க்கைமுறையை பின்பற்றி அவர்கள் அந்த கொழுப்பை குறைத்து விடுகின்றனர். இப்போது மருத்துவர் சிந்து, இந்த முகக்கொழுப்பு ஏன் வருகிறது என்பதற்கான காரணத்தையும், அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் என்பதையும் சொல்கிறார்.

முகக்கொழுப்பு வருவதற்கு காரணம், மன அழுத்தம் என்கிறார் மருத்துவர் சிந்து. கழுத்து பகுதியில் மட்டுமல்லாமல், அக்குள் பகுதியில், இங்கெல்லாம் கொழுப்பு வருவதற்கு காரணம் பலர் உடல் கொழுப்பு ஏறுவதால் அதுவும் ஏறுவதாக நினைத்துக்கொள்கிறார்களாம். ஆனால், அதற்கு Stress-க்கு காரணமாக இருக்கும் cortisol-ன் அளவு அதிகரிப்புதான் என்கிறார். 

Stress என்றால் கவலைப்படுவது புலம்புவதனால் மட்டும் வந்துவிடாதாம். அதற்கு தூக்கமின்மையும் முக்கிய காரணம் என்கிறார் மருத்துவர் சிந்து. சில பேர், தான் இரவில் லேட் ஆக தூங்கி காலை லேட் ஆக எழுந்திருப்பதால் சரியாக உறங்குவதாக நினைத்துக்கொள்கின்றனர். ஆனால், உடலில் Melatonin என்கிற தூக்கத்திற்கான ஹார்மோன் எப்போது அதிகமாக இருக்கிறதோ அப்போது உறங்க வேண்டுமாம். அது, இரவில் சூர்யன் மறையும் போது அதிகமாக இருக்குமாம். 

இரவில் லேட் ஆக சாப்பிடுவது, இரவில் கண் விழித்துக்கொண்டிருப்பது பெண்களின் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனை அதிகப்படுத்துமாம். இதனால் தூக்கத்திற்கான ஹார்மோனை அது அமைதிப்படுத்தி விடும். எனவே, இரவில் சரியான நேரத்திற்கு தூங்கச்சென்று 7 மணி நேரம் கண்டிப்பாக உறங்க வேண்டும் என்கிறார் சிந்து. இப்படி உறங்கினாலே, ஹார்மோன்கள் சரியாக இயங்கி, முகம் உட்பட எங்கும் fat தங்காது என கூறுகிறார்.

வர்க் அவுட் பற்றி பேசும் அவர், உடற்பயிற்சி செய்யாமலேயே இருப்பதும் தவறு, அதீத உடற்பயிற்சி செய்வதும் தவறு என்கிறார். அப்படி அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்யும் போதும், சரியான ரெஸ்ட் இல்லாத போது Cortisol அதிகமாக சுரந்து, தூக்கத்தை கெடுக்கும் என்கிறார். எனவே உடலுக்கு ஏற்றவாறு உடற்பயிற்சி செய்வது மிகவும் நல்லது. 

(பொருப்பு துறப்பு : இந்த கட்டுரையில் இருக்கும் தகவல்கள் யாவும் மருத்துவர் சிந்துவின் சமூக வலைதளத்தில் அவர் கூறிய விஷயங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)  

Face Fat Chin Fat Fat Reduction Dr Sindhu Workouts

