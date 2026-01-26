ரயிலை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பணம் Refund கிடைக்க ஈஸியான வழி இதோ!

IRCTC Ticket Rule Update: நீங்கள் ரயிலை தவறவீட்டிர்கள் என்றால், எப்படி டிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப பெறுவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
IRCTC Ticket Refund Rules Update: பெரும்பாலான பயணிகளுக்கு ரயிலை தவறவிட்டால் பணம் திரும்ப கிடைக்குமா கிடைக்காத என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. எனவே, அவர்கள் இந்த தொகுப்பில் மூலம் சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம்.
இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில் பயணிகளுக்காக இந்தியன் ரயில்வேயும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக டிக்கெட் முறையில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் தற்போது ரயிலை தவிறவிட்டால் டிக்கெட் கட்டணம் கிடைக்குமா கிடைக்காத என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. எனவே, அது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். அதாவது, நீங்கள் முன்பதிவு செய்த ரயிலை தவறாவிட்டால் ஐஆர்சிடியினி TDR வசதி மூலம் கட்டணத்தை திரும்ப பெறலாம்.
ரயில் தாமதம், ரயிலில் தொழில்நுட்ப கோளாறு போன்ற காரணங்களல் உங்கள பயணம் தடைபடும்போது நீங்கள் உங்கள் டிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப பெற முடியும். நீங்கள் ஏன் ரயிலில் பயணிக்க முடியவில்லை என்பது ரயில்வே முறையாக தெரிவிக்கவும்.
TDR மூலம் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான குறிப்பிட்ட வகைகளை ரயில்வே நிறுவியுள்ளது. உங்கள் ரயில் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக தாமதமாக வந்தால் பணத்தை திரும்ப பெற கோரலாம். மேலும், தாமதம் காரமணாக, இணைக்கும் ரயிலை தவறவிட்டாலும் நீங்கள் டிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப பெறலாம். மேலும், ரயில் ரத்து செய்யப்பட்டாலும் டிடிஆர்-க்கு பதிவு செய்யலாம்.
டிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப பெற ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தை பார்வையிடவும். பரிவர்த்தனை பிரிவுக்கு சென்று, File TDR விருப்பத்தை தேர்வு செய்யவும். பின்னர், உங்களது ரயிலின் பிஎன்ஆர் நம்பரை உள்ளிட்டு, டிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்ப பெறுவதற்கான காரணத்தை உள்ளிட வேண்டும்.
தேவையான விவரங்களை உள்ளிட்ட பிறகு, கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கவும். இதன்பிறகு, உங்கள் கோரிக்கையை பரிசீலத்து ரயில்வே நிர்வாகம் கட்டணத்தை திரும்ப பெறலாம். இதற்கான நிலையை TDR Status மூலம் அறியலாம். TDR-ஐ பதிவு செய்யும் சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, ஒவ்வொரு காரணத்திற்கு குறிப்பிட்ட கால வரம்பு உள்ளது. அதற்குள் பணத்தை திரும்ப பெறுவதற்கான கோரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
காலக்கெடுவுக்கு பிறகு டிடிஆர்-ஐ தாக்கல் செய்தால் உங்கள் பணம் திரும்ப கிடைக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக, ரயில் சரியான நேரத்திற்கு வந்து, நீங்கள் தாமதமாக ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து ரயிலை தவறவிட்டால் உங்கள் டிக்கெட் கட்டணம் திரும்ப பெற தகுதியற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.