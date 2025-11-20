குளிர்காலத்தில் முடியை பராமரிப்பு எப்படி? இந்த தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!

குளிர்காலத்தில் உங்கள் தலைமுடியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க, பலரும் கூறாத சில பிரத்யேக பராமரிப்பு குறிப்புகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
குளிரில் வெந்நீர் குளியல் இதமாக இருந்தாலும், அது உங்கள் தலையில் உள்ள இயற்கையான எண்ணெய்ப் பசையை நீக்கி, முடியை வறண்டு போகச் செய்துவிடும். எனவே, எப்போதும் வெதுவெதுப்பான நீரில் தலைக்குக் குளிப்பதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
சாதாரண டவல்கள் முடியை கடினமாக தேய்த்து, முடி உடைவதற்கும், சிக்குகள் விழுவதற்கும் காரணமாக அமையும். அதற்கு பதிலாக, மைக்ரோஃபைபர் டவல் அல்லது ஒரு பழைய பருத்தி டி-ஷர்ட்டைப் பயன்படுத்தி, முடியை மென்மையாக ஒத்தி எடுப்பது, முடி உடைவதைக் குறைக்கும்.
பருத்தி தலையணை உறைகள், உறங்கும்போது உங்கள் முடியில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி, முடி உலர்வதற்கும், சிக்குகள் உருவாவதற்கும் வழிவகுக்கும். ஆனால், சில்க் அல்லது சாட்டின் போன்ற மென்மையான தலையணை உறைகளைப் பயன்படுத்தும்போது, முடிக்கும் தலையணைக்கும் இடையிலான உராய்வு குறைந்து, முடி உடைவது தடுக்கப்படும்.
குளிர்காலத்தில், தினமும் தலைக்குக் குளிப்பதை தவிர்த்து, வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை மட்டும் ஷாம்பு பயன்படுத்தினால் போதுமானது. இது, தலையின் இயற்கையான எண்ணெய்ப் பசை நீக்கப்படாமல், முடி வறண்டு போவதைத் தடுக்கும்.
ஈரமான முடியுடன் குளிரான காற்றில் வெளியே சென்றால், முடி விரைவாக உறைந்து, எளிதில் உடையும் நிலைக்கு தள்ளப்படும். எனவே, வெளியே செல்வதற்கு முன்பு உங்கள் தலைமுடி முழுவதுமாக உலர்ந்துள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முடிந்தவரை, 'ஹீட் ஸ்டைலிங்' கருவிகளைத் தவிர்த்து, இயற்கையாக முடியை உலர வைப்பது நல்லது.
ஹேர் ஸ்ப்ரே போன்ற ஸ்டைலிங் தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, அதில் ஆல்கஹால் கலக்கப்படாத, ஈரப்பதம் அளிக்கக்கூடிய பொருட்களை (glycerin, natural oils) பார்த்து வாங்குவது அவசியம். ஆல்கஹால் கலந்த பொருட்கள், உங்கள் முடியை மேலும் உலரச் செய்துவிடும்.