வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்மாகும்!

IRCTC Railway Waiting List Ticket: நீங்கள் அடிக்கடி ரயிலில் பயணம் செய்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் ரயில் டிக்கெட் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்தால், அந்த டிக்கெட்டை எளிதான முறையில் கன்பார்ம் செய்து கொள்ளலாம். அது எப்படி என்பதை பார்ப்போம்.
நாட்டின் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் போக்குவரத்து சேவை. தினமும் ரயில்களில் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பண்டிகை நாட்கள் தொடர் விடுமுறை நாட்களில் ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும்.
அதே நேரத்தில் ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது என்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமாக இருப்பதில்லை. குறிப்பாக பண்டிகை காலங்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது என்பது குதிரை கொம்பாகவே உள்ளது. இதனால் பலருக்கும் டிக்கெட் கிடைப்பதில்லை. ஒரு சிலருக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும், ஆனால் அவர்களது டிக்கெட் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருந்து விடக்கூடும்.
இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் டிக்கெட்டுகள் கடைசி நேரத்தில் கன்ஃபார்ம் ஆகவும் செய்யலாம் கேன்சல் ஆகவும் செய்யலாம். இப்படியான நிலையில் தான் ஐஆர்சிடிசி ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய தீர்வை வழங்கியுள்ளது. அதாவது விகல்ப் என்ற அம்சத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள ரயில் டிக்கெட் விலை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வழிதடத்தில் இயங்கும் பிற ரயில்களில் உள்ள காலி இருக்கைகளுக்கு மாற்றுவதற்கான அம்சத்தை Vikalp வழங்குகிறது.
Vikalp அம்சம் மூலம் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள உங்கள் டிக்கெட்டை முதலில் முன்பதிவு செய்த ரயில் புறப்படும் 12 மணி நேரத்திற்கு உள்ளாக, அதே வழித்தடத்தில் இயங்கும் மற்றொரு ரயிலில் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. ரயிலின் முன்பதிவு அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டவுடன், அந்த ரயிலில் இருக்கைகள் காலியாக இருந்தால், Vikalp அம்சம் அந்த பயணிக்கு தானாகவே டிக்கெட்டை ஒதுக்கீடு செய்கிறது.
இதன் மூலம், காத்திருப்பு பட்டியிலில் உள்ள உங்கள் டிக்கெட், ஈஸியாக உறுதி செய்யப்படுகிறது. இதற்கு முதலில் உங்களது ஐஆர்சிடிசி செயலி அல்லது இணையதளத்தை ஓபன் செய்து உங்களது லாக்கின் விவரங்களை கொடுக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, Booking Ticket என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, ஏறும் ரயில் நிலையம், சேர விரும்பும் ரயில் நிலையத்தை உள்ளீட வேண்டும்.
எந்த ரயிலில் நீங்கள் பயணிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை தேர்வு செய்து, உங்களது விவரங்களை உள்ளீட்டு, அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். ஒருவேளை உங்களது டிக்கெட் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்தால், Vikalp அம்சத்தை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தும். எனவே, இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி உங்கள் 7 ரயில்கள் வரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.
முன்பதிவு அட்டவணை தயார்செய்யப்பட்டவுடன், உங்களது பிஎன்ஆர் நம்பர் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்தால், Vikalp அம்சம் மூல IRCTC மாற்று ரயிலில் தானாகவே ஒரு இருக்கையை ஒதுக்கும். இதனை அடுத்து, உங்களது டிக்கெட் விவரங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும். இதன்படி, உங்களது டிக்கெட் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்து ஈஸியாக டிக்கெட்டை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.