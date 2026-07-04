/ஆதார் அட்டையில் மின்னஞ்சல் முகவரியை சேர்ப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

Aadhaar Card Email ID Update: ஆதாருடன் மின்னஞ்சல் முகவரியை இணைப்பதன் மூலம், ஆதார் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் நேரடியாக உங்கள் மின்னஞ்சல் பெட்டியில் (inbox) பெறலாம். உங்கள் ஆதார் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அது குறித்த மின்னஞ்சல் அறிவிப்புகளையும் பெறுவீர்கள்.
Aadhaar Card Email ID Update: உங்கள் ஆதார் அட்டையில் மின்னஞ்சல் முகவரியை (email ID) மாற்றவோ அல்லது புதிதாகச் சேர்க்கவோ விரும்பினால், இனி ஆதார் மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை; வீட்டிலிருந்தே இதைச் செய்யலாம்.
ஆதார் விவரங்களைப் புதுப்பிப்பது பற்றி யோசித்தாலே முன்பு நீண்ட வரிசைகள் தான் நினைவுக்கு வரும்; ஆனால் இப்போது நிலைமை அப்படி இல்லை. ஆதார் அட்டையில் உள்ள பல விவரங்களை வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கலாம். இந்த வரிசையில் UIDAI மற்றொரு வசதியைச் சேர்த்துள்ளது.
உங்கள் ஆதார் அட்டையில் மின்னஞ்சல் முகவரியை (email ID) மாற்றவோ அல்லது புதிதாகச் சேர்க்கவோ விரும்பினால், இனி ஆதார் மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை; வீட்டிலிருந்தே இதைச் செய்யலாம். ஆதார் அட்டையுடன் மின்னஞ்சலை இணைப்பது ஒரு எளிய செயல்முறை. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினால் போதும்.
இதற்கு முதலில், புதிய ஆதார் செயலியில் (Aadhaar app) உள்நுழையவும். அடுத்து, 'Services' (சேவைகள்) பகுதிக்குச் செல்லவும். பின்னர், 'Email' (மின்னஞ்சல்) பகுதிக்குச் செல்லவும். உங்கள் புதிய மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, OTP விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சரிபார்ப்பதற்காக OTP-ஐ உள்ளிடவும். திரையில் புதிய தகவல்கள் தோன்றும்; அவற்றைச் சரிபார்க்கவும். இறுதியாக, முக அங்கீகார (face authentication) செயல்முறையை நிறைவு செய்யவும். இதைச் செய்வதன் மூலம் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆதாருடன் இணைக்கப்படும்.
ஆதாருடன் மின்னஞ்சல் முகவரியை இணைப்பதன் மூலம், ஆதார் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் நேரடியாக உங்கள் மின்னஞ்சல் பெட்டியில் (inbox) பெறலாம். உங்கள் ஆதார் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், அது குறித்த மின்னஞ்சல் அறிவிப்புகளையும் பெறுவீர்கள்.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ஆதாருடன் மின்னஞ்சலை இணைப்பது முற்றிலும் இலவசம், மேலும் இதை வீட்டிலிருந்தே உடனடியாகச் செய்யலாம்.
வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் ஒரு முக்கியத் தகவலைத் தெரிவித்துள்ளது. Unique Identification Authority of India (UIDAI) வழங்கும் இந்த வசதி ஆறு மாதங்களுக்கு இலவசம் என்றும், பொதுமக்களின் வசதியை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் என்றும் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.
நாட்டின் குடியிருப்பாளர்களுக்கான இந்த வசதி ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது மற்றும் ஆறு மாதங்களுக்குக் கிடைக்கும். முதல் இரண்டு நாட்களிலேயே, 2.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் தங்கள் ஆதார் பதிவுகளில் மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் புதுப்பித்துள்ளனர் அல்லது புதிதாகச் சேர்த்துள்ளனர்.