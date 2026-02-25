கெட்ட கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் பூண்டு: இப்படி சாப்பிட்டு பாருங்க

Cholesterol Control Tips: உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகமாக உள்ளதா? இயற்கையான, எளிய வழியில் அதை கட்டுப்படுத்தலாம். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Garlic for Choletesrol Control: வீட்டில் தினசரி உணவுகளில் பயன்படுத்தும் சிலவற்றை கொண்டே நாம் கொழுப்பின் அளவை குறைக்கலாம். அவற்றில் பூண்டுக்கு முக்கிய பங்குள்ளது. பூண்டு கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும். பூண்டுக்கு அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆண்டிஆக்சிடெண்ட் பண்புகள் உள்ளன. அவை கொழுப்பைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் வழங்குகின்றன.
இன்றைய நாட்களில் அதிக கொழுப்பு ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. இது இதய நோய் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் அடைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஆகையால், கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
பூண்டில் அல்லிசின் என்ற கலவை உள்ளது. இது அதற்கு பிரத்யேகமான வாசனையையும் மருத்துவ குணங்களையும் தருகிறது. பூண்டைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது LDL (கெட்ட) கொழுப்பின் அளவை 10-15% குறைக்கும். இது உடலில், குறிப்பாக கல்லீரலில் கொழுப்பைக் குறைக்கிறது.
பூண்டு HDL (நல்ல) கொழுப்பின் அளவை பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. பூண்டின் ஆண்டிஆக்சிடெண்ட் பண்புகள் தமனிகளில் கொழுப்பு படிவதைத் தடுக்கின்றன. மேலும் இவை இரத்த ஓட்டத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. இது தமனிகளில் பிளேக் படிவதைக் குறைத்து பெருந்தமனி தடிப்புத் தோல் அழற்சியின் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது. பூண்டு வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது, இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
உங்கள் தினசரி உணவில் பூண்டைச் சேர்ப்பது மிகவும் எளிதானது. காலையில் வெறும் வயிற்றில் இரண்டு பச்சை பூண்டு பற்களை தண்ணீருடன் சாப்பிடுவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். பூண்டை குழம்பு, ரசம், சட்னி, ஊறுகாய் என பல வழிகளில் சேர்க்கலாம. இருப்பினும், பச்சை பூண்டு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. பூண்டு தேநீர் குடிப்பதும் ஒரு நல்ல வழி. சில பூண்டு பற்களை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து, சுவைக்கு தேன் சேர்க்கவும்.
இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்: அதிக அளவில் பூண்டு சாப்பிடுவது வயிற்று எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். மேலும், இரத்தத்தை மெலிக்கும் மருந்துகளை உட்கொள்ளும் நோயாளிகள் அதிக அளவில் பூண்டை உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சியுடன் பூண்டை மிதமாக சாப்பிடுவது உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும். மேலும், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை மிதமாக சாப்பிடுவதும் மிக அவசியமாகும்.
