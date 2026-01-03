ATM Card இல்லாமல் ATM-ல் இருந்து பணம் எடுப்பது எப்படி? ரொம்ப சிம்பிள் டிப்ஸ்..

How To Withdraw Money From ATM Without Card : ஏடிஎம் சென்ற பிறகுதான், நமக்கு கார்டை வீட்டிலேயே மறந்து வைத்து விட்டது நினைவிற்கு வரும். அப்படிப்பட்ட சமயங்களில் எப்படி காசு எடுக்க வேண்டும் தெரியுமா? விவரம் இதோ!
How To Withdraw Money From ATM Without Card : பணம் எடுக்க வேண்டும் என்றால், வங்கிக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற அவசியம் இப்போது யாருக்கும் இல்லை. கையில் ஏடிஎம் கார்ட் இருந்தால் போதும், நாம் அருகில் இருக்கும் ஏடிஎம் இயந்திரம் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று காசை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், ஏடிஎம் கார்டையும் மறந்துவிட்டால் என்ன செய்வது? இதோ, அது குறித்த முழு விவரம்!
முன்னர் எல்லாம் பணம் எடுக்க வேண்டும் என்றால், வங்கிக்கு சென்று படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, நமக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு, நம் சரியான கையெழுத்தை போட்டு எடுக்க வேண்டும். ஆனால், நாம் இப்போது அப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. கண் இமைக்கும் நொடியில் எவ்வளவு பெரிய அமௌண்டையும் வேறு ஒரு அக்கவுண்டிற்கு மாற்றலாம்.
வங்கியில் இருந்து பணம் எடுப்பதை எளிமையாக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் ஏடிஎம். Automated Teller Machine என்பதன் சுருக்கம்தான், ATM என்பதாகும். இதில் பணம் எடுக்க, நம்மிடம் இருக்கும் ஏடிஎம் கார்டை செலுத்தி, பின் நம்பரை போட்டு எவ்வளவு காசு வேண்டுமோ அவ்வளவு காசை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில், பணம் எடுப்பதும் கொடுப்பதும் மிகவும் ஈசியான விஷயமாக மாறிவிட்டது. சில சமயங்களில், ஏடிஎம் மையத்திற்கு சென்ற பிறகுதான், நம் கையில் கார்ட் இல்லை என்பதையே நாம் உணருவோம். அப்படி நாம் ஏடிஎம் கார்டை வீட்டிலேயே மறந்து வைக்கும் பட்சத்தில் எப்படி பணத்தை எடுப்பது?
ஏடிஎம்-ல் இருந்து பணம் எடுக்க, நம்மிடம் கார்ட் இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. அதற்கு UPI செயலியை மட்டுமே பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இதற்கு, உங்கள் வங்கி கணக்கு UPI உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதற்கு நீங்கள் கூகுள் பே, போன் பே, பேடிஎம், BHIM உள்ளிட்டவற்றை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம்.
ஏடிஎம்-ற்கு சென்று, அதில் ஸ்கிரீனில் தெரியும் Cardless Cash, Cash Withdrawal அல்லது ICCW உள்ளிட்ட ஏதேனும் ஒரு ஆப்ஷனை க்ளிக் செய்யலாம். இதை Other Transactions எனும் ஆப்ஷன் மூலமாகவும் செய்யலாம்.
பின்னர், அதில் ஒரு QR கோட் தெரியும், அப்படி இல்லை 6 டிஜிட் நம்பர் ஒன்று அந்த ஸ்கிரீனில் தெரியலாம். இப்போது உங்கள் மொபைல் போனில் ஒரு UPI செயலியை திறந்து அந்த QR code-ஐ ஸ்கேன் செய்யலாம். 6 டிஜிட் கோட் இருந்தால், அதே செயலியில் அந்த நம்பரை பதிவிடலாம்.
இதன் பிறகு வங்கி கணக்கை செலக்ட் செய்து, எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்பதை உங்கள் மொபைலில் பதிவிட வேண்டும். இறுதியில் உங்கள் UPI பின் போட்டு அந்த ட்ரான்ஸாக்ஷனை முடித்து விட வேண்டும். இதை செய்தவுடன் நீங்கள் எவ்வளவு பணம் பதிவிட்டிருந்தீர்களோ அது ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து வரும். கார்ட் இல்லாமல் இந்த முறையை கையாண்டாலும், நீங்கள் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.