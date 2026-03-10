இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Team India: இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பிசிசிஐ பரிசுத் தொகையை வீரர்களும், பயிற்சியாளர்களும் எப்படி பிரித்துக்கொள்வார்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி 3வது முறையாக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றது.
இதன்மூலம் முதலிடம் பிடித்த இந்திய அணிக்கு 3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரும், நியூசிலாந்து அணிக்கு 1.6 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரும் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு தலா ரூ.7,90,000 அமெரிக்க டாலர் வழங்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு தலா 3,80,000 அமெரிக்க டாலர் வழங்கப்பட்டது. குரூப் சுற்றோடு வெளியேறிய 12 அணிகளும் தலா 2,50,000 அமெரிக்க டாலர்கள் வழங்கப்பட்டது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை வென்ற இந்திய அணிக்கு பிசிசிஐ, ரூ.131 கோடியை பரிசுத்தொகையாக இன்று அறிவித்தது. வீரர்களுக்கும், பயிற்சியாளர்கள் குழுவுக்கும் இத்தொகை பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.
இந்திய அணியை பொருத்தவரை 15 வீரர்கள் உள்ளனர். மேலும், பயிற்சியாளர் குழு மற்றும் மற்ற ஆதரவு பணியாளர்களும் உள்ளனர். ஆனால், பிசிசிஐ இதை எப்படி பிரித்து வழங்கம் என்பது குறித்து எவ்வித தகவல்களையும் தெரிவிக்கவில்லை.
இருப்பினும் ரூ.131 கோடியில் பெரும் பகுதியில் 15 வீரர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும். மீதம் உள்ள தொகை பயிற்சியாளர் குழு மற்றும் ஆதரவு குழுவுக்கு அவரவர் தரநிலைக்கு ஏற்ப தொகை வழங்கப்படும் என தெரிகிறது.
கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இந்திய அணி வென்றபோது ரூ.125 கோடியை பிசிசிஐ பரிசாக அறிவித்தது. கடந்த முறை 15 வீரர்களுக்கு தலா ரூ.5 கோடி வழங்கப்பட்டது. மற்ற பேக்அப் வீரர்கள், பயிற்சியாளர் குழுவினர், ஆதரவு குழுவினருக்கு ரூ.1 கோடியில் இருந்து ரூ.2.5 கோடி வரை பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.
எனவே, 2026ஆம் ஆண்டிலும் இந்திய அணி பரிசுத்தொகையை இதேபோலவே பிரித்துக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, 15 வீரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை சரிசமமாக பிரித்து வழங்கப்படலாம். மீதம் இருக்கும் தொகை பயிற்சியாளர் குழுவினர், ஆதரவு குழுவினருக்கு அவரவர் தரநிலைக்கு ஏற்ப வழங்கப்படலாம்.