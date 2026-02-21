S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்

இந்த போன் சக்திவாய்ந்த அம்சங்களுடன் வருகிறது. Samsung நிறுவனம் இதை ரூ.1,29,999 ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த விலை 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகைக்கானது. ஆனால் தற்போது மிகப்பெரிய அளவில் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நீங்கள் ஒரு புதிய தொலைபேசியை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், Samsung Galaxy S25 Ultra போனை வாங்கலாம். இந்த போன் கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அதன் அடுத்த பதிப்பு வரும் வாரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. அதன்படி Samsung நிறுவனம் பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி Galaxy S26 போனை அறிமுகப்படுத்தும். அதற்கு முன்னதாக, Galaxy S25 Ultra போன் தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.
இந்த போன் சக்திவாய்ந்த அம்சங்களுடன் வருகிறது. Samsung நிறுவனம் இதை ரூ.1,29,999 ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த விலை 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகைக்கானது. ஆனால் தற்போது மிகப்பெரிய அளவில் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் ரூ.1,09,856க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விலையில், 12 ஜிபி ரேம் வேரியண்ட்டைப் பெறுவீர்கள். வங்கி தள்ளுபடியும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்த போனில் ரூ.4,000 வரை வங்கி சலுகை அளிக்கப்படும்.
இந்த சலுகை பிளிப்கார்ட் எஸ்பிஐ வங்கி கார்டுகள் மற்றும் பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி கார்டுகளுடன் வழங்கப்படுகிறது. அனைத்து தள்ளுபடிகளையும் பயன்படுத்திய பிறகு, இந்த போன் ரூ.1,05,856க்கு விற்பனை செய்யப்படும். சலுகை இத்துடன் முடியவில்லை இதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையும் இருக்கிறது.
Samsung Galaxy S25 Ultra ஆனது 6.9-இன்ச் டைனமிக் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் அடிப்படை மாறுபாட்டில் 12GB RAM உடன் வருகிறது.
இந்த போனில் 200MP பின்புற கேமரா உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 200MP + 50MP + 50MP + 10MP பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. முன்பக்கத்தில், நிறுவனம் 12MP செல்ஃபி கேமராவை வழங்கியுள்ளது.