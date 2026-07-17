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ஹைட்ரஜன் ரயில் ஓடத் தொடங்கியது: வெறும் ரூ.5 கட்டணத்தில் அட்டகாசமான ரயில் பயணம், போட்டோ பாருங்க

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:49 PM IST

India's First Hydrogen Train: இந்திய ரயில்வேயில் ஒன்று ஒரு முக்கியமான சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஹைட்ரஜன் ரயிலை இன்று பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

India's First Hydrogen Train: இன்று, ஜூலை 17, 2026 அன்று, இந்திய ரயில்வே மாசு இல்லாத மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்து சகாப்தத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. ஹரியானாவின் ஜிந்த் மற்றும் சோனிபட் நிலையங்களுக்கு இடையே இயக்க முழுமையாகத் தயாராக உள்ள, நாட்டின் முதல் உள்நாட்டுத் தயாரிப்பான ஹைட்ரஜன் ரயிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். 'நமோ கிரீன் ரயில்' (NaMo Green Rail) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த உள்நாட்டு ரயில், ரயில் போக்குவரத்தில் பசுமை ஹைட்ரஜன் போன்ற அதிநவீன மற்றும் நிலையான தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தும் ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவையும் இடம்பெறச் செய்துள்ளது.

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இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் இப்போது இயங்கத் தொடங்கியுள்ளது. இது இந்திய ரியில்வேயின் அடுத்த மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் ஹைட்ரஜன் ரயில்களுக்கான முழுமையான தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ள நாடுகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் இன்று இந்தியாவும் இணைந்துள்ளது. (Photo: X / @RailMinIndia)

Hydrogen Train2/7

ஹைட்ரஜன் ரயில்

சுமார் 2,600 பயணிகள் பயணிக்கும் திறன் கொண்ட இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கலன் (Hydrogen Fuel Cell) ரயில், நிலையான ரயில் போக்குவரத்தில் புதியதொரு மைல்கல்லை எட்டத் தயாராக உள்ளது. ஹரியானாவின் ஜிந்த் மற்றும் சோனிபட் நிலையங்களுக்கு இடையே இயக்க முழுமையாகத் தயாராக உள்ள, நாட்டின் முதல் உள்நாட்டுத் தயாரிப்பான ஹைட்ரஜன் ரயிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். (Photo: X / @RailMinIndia)

Hydrogen Train Coaches3/7

ஹைட்ரஜன் ரயில் பெட்டிகள்

ஒரே நேரத்தில் 2,600 பயணிகள்: அதிக நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் உள்ளூர் பயணிகளின் வசதிக்காகவே இந்த ரயில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 10 பெட்டிகளைக் கொண்ட இது, உலகின் அதிக பயணிகள் கொள்ளளவு கொண்ட ஹைட்ரஜன் ரயில்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இத்தகைய மிகப்பெரிய கொள்ளளவு காரணமாக, சுமார் 2,600 பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் எவ்வித சிரமமும் இன்றி மிகுந்த வசதியுடன் தங்கள் இலக்குகளை நோக்கிப் பயணிக்க முடியும். (Photo: X / @RailMinIndia)

Hydrogen Train Environment Friendly4/7

ஹைட்ரஜன் ரயிலின் புகையில்லா ஆற்றல்

புகையில்லா ஆற்றலை வழங்கும் ஹைட்ரஜன், புதிய சகாப்தத்துக்கான இந்த ரயிலை இயக்குவதன் மூலம் பசுமையான இந்திய ரயில்வேயை உருவாக்க உதவுகிறது. ஹைட்ரஜன் கசிவு, வெப்பம், தீப்பிழம்பு மற்றும் புகையைக் கண்டறியும் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு அமைப்புகளைக் கொண்ட இந்த ரயில், பாதுகாப்பானது எனச் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. (Photo: X / @PIB_India)

Hydrogen Train: Cost of Ticket5/7

ஹைட்ரஜன் ரயில்: மிகவும் குறைவான கட்டணங்கள்

அதிநவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இந்த ரயிலின் கட்டணமும் மிகக் குறைவாகவே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் நிதிநிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, ரயில்வே நிர்வாகம் இத்தடத்தில் குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ₹5-ஐயும், 89 கி.மீ. தொலைவு கொண்ட முழுப் பயணத்திற்கு அதிகபட்ச கட்டணமாக ₹25-ஐயும் நிர்ணயித்துள்ளது. உதாரணமாக, ஜிந்த் (Jind) நிலையத்திலிருந்து ஜிந்த் சிட்டி அல்லது பாண்டு பிண்டாரா (Pandu Pindara) செல்ல ₹5, பாம்பேவா (Bhambeva) செல்ல ₹10, கோஹானா (Gohana) செல்ல ₹15, மோஹானா (Mohana) செல்ல ₹20 மற்றும் இறுதி நிலையமான சோனிபட் (Sonipat) செல்ல ₹25 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கட்டணங்கள், தினமும் பயணம் செய்வோருக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளன. (Photo: X / @PIB_India)

Key Features of the Hydrogen Powered Train on the Jind- Sonipat Section6/7

ஜிந்த்-சோனிபட் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படவுள்ள ஹைட்ரஜன் ரயிலின் முக்கிய அம்சங்கள்

ஜிந்த்-சோனிபட் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படவுள்ள ஹைட்ரஜன் ரயிலின் முக்கிய அம்சங்கள்: 1) 10 பெட்டிகளைக் கொண்ட, ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கலன் (hydrogen fuel cell) தொழில்நுட்பத்திலான ரயில். 2) 1200 kW திறன் கொண்ட ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கலன் உந்துவிசை அமைப்பால் இயக்கப்படுகிறது. 3) மணிக்கு 110 கி.மீ வடிவமைப்பு வேகத்தைக் கொண்ட இந்த ரயில், அதிகபட்சமாக மணிக்கு 75 கி.மீ வேகத்தில் இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 4) சுமார் 2,600 பயணிகள் பயணிக்கும் திறன் கொண்டது (Photo: X / @PIB_India)

Hydrogen Train: Speed and Timings7/7

ஹைட்ரஜன் ரயில்: வேகம் மற்றும் பயண நேரம்

ஹைட்ரஜன் ரயில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது மட்டுமல்லாமல், பயணிகளின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் திறனும் கொண்டது. செயல்பாட்டுத் திறனைக் கருத்தில் கொண்டு இதன் இயல்பான இயக்க வேகம் மணிக்கு 75 கி.மீ ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; இருப்பினும், தேவைப்படும்போது இது அதிகபட்சமாக மணிக்கு 110 கி.மீ வேகத்தை எட்டும் திறன் கொண்டது. இத்தகைய சிறப்பான வேகத்திறன் காரணமாக, ஜிந்த் (Jind) மற்றும் சோனிபட் (Sonipat) இடையிலான பயணத்தை முன்பை விட மிகக் குறைந்த நேரத்தில் நிறைவு செய்ய முடியும். (Photo: X / @RailMinIndia)

TAGS:
hydrogen train
Indian Railways
PM Modi

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