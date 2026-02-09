டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நான்கு பிரிவுகளின் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்... யார் யார் டாப்...?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் இரண்டு நாள்கள் போட்டிகளின் (பிப். 7, 8) முடிவில், நான்கு குரூப்களின் புள்ளிப்பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
Points Table Update: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் பிப். 7ஆம் தேதி மூன்று போட்டிகள், பிப். 8ஆம் தேதி மூன்று போட்டிகள் என மொத்தம் 6 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. பிப். 9ஆம் தேதியான இன்றும் மூன்று போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் மொத்தம் 7 நகரங்களில் வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
20 அணிகளும் ஏ, பி, சி, டி என 4 குரூப்பாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு குரூப்பாக தலா 5 அணிகள் உள்ளன. குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் குரூப்பில் இருக்கும் மற்ற 4 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளே சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.
பிப். 7 மற்றும் பிப். 8 ஆகிய இரண்டு தினங்களில் தலா 3 போட்டிகள் என மொத்தம் 6 குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. இதன் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவின் புள்ளிப்பட்டியலையும் இங்கு காணலாம்.
ஏ பிரிவு: இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தலா 1 போட்டியில் விளையாடி அதில் வென்று நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் முறையே முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ளன. அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து அணிகள் முறையே 3வது, 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளன. நமீபியா அணி எந்த போட்டியும் விளையாடாமல் 5வது இடத்தில் உள்ளன.
பி பிரிவு: இலங்கை அணி 1 போட்டியில் வென்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இன்றைய போட்டியில் தோல்வியடைந்த அயர்லாந்து அணி 2வது இடத்தில் உள்ளது. ஆஸ்திரேலியா ஓமன், ஜிம்பாப்வே அணிகள் ஒரு போட்டியை கூட விளையாடாமல் முறையே அடுத்த மூன்று இடங்களில் உள்ளன.
சி பிரிவு: மேற்கு இந்திய தீவுகள், இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட அணிகள் முதல் போட்டியில் வென்று நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் முறையே முதலிரண்டு இடங்களில் உள்ளன. தோல்வியடைந்த நேபாளம், ஸ்காட்லாந்து அணிகள் முறையே 3வது, 4வது இடத்தில் உள்ளன. ஒரு போட்டியை கூட விளையாடாத இத்தாலி 5வது இடத்தில் உள்ளது.
டி பிரிவு: நியூசிலாந்து அணி ஒரு போட்டியில் வெற்றியுடன் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. தோல்வியடைந்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி 2வது இடத்தில் உள்ளது. கனடா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் முறையே கடைசி மூன்று இடங்களில் உள்ளன.
இன்று (பிப். 9) காலை 11 மணிக்கு ஸ்காட்லாந்து - இத்தாலி அணிகள் கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்திலும்; மதியம் 3 மணிக்கு ஜிம்பாப்வே - ஓமன் அணிகள் கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்திலும்; இரவு 7 மணிக்கு தென்னாப்பிரிக்கா - கனடா அணிகள் அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்திலும் மோத உள்ளன.